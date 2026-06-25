По данным инсайдеров, в разработке Assassin's Creed: Black Flag Resynced участвовали 15 студий Ubisoft

Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК, и Ubisoft вложила в разработку этого ремейка огромные средства. Хотя точное количество разработчиков пока неизвестно, в разработке участвовали 15 студий Ubisoft, включая некоторые, которые недавно пережили сокращения и закрытия.
По информации Insider Gaming, над Assassin’s Creed Black Flag Resynced работали следующие студии:
- Сингапур (ведущая студия)
- Барселона
- Белград
- Бордо
- Бухарест
- Чэнду
- Дананг
- Индия
- Киев
- Монпелье
- Монреаль
- Филиппины
- Шанхай
- София
- Квебек
Из 15 студий Ubisoft закрыла белградскую студию в рамках недавней реструктуризации расходов издателя, в результате которой также закрылась студия в Виннипеге, а в Барселоне произошли изменения, включая увольнения.
В разработке Assassin’s Creed: Shadows также участвовало примерно такое же количество студий, но бюджеты обеих игр в настоящее время неизвестны.
Какое то безумие, насколько же там безрассудная трата денег и человеческих ресурсов. Тем более не новой игры.
тоже мне новость, у них каждая часть разрабатывается подобным количеством студий
готовится выйти и всех разье-погоди-погоди-бать
и никого не осталось в живых... всех заменили ИИ