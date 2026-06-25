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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 209 оценок

По данным инсайдеров, в разработке Assassin's Creed: Black Flag Resynced участвовали 15 студий Ubisoft

monk70 monk70

Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК, и Ubisoft вложила в разработку этого ремейка огромные средства. Хотя точное количество разработчиков пока неизвестно, в разработке участвовали 15 студий Ubisoft, включая некоторые, которые недавно пережили сокращения и закрытия.

По информации Insider Gaming, над Assassin’s Creed Black Flag Resynced работали следующие студии:

  • Сингапур (ведущая студия)
  • Барселона
  • Белград
  • Бордо
  • Бухарест
  • Чэнду
  • Дананг
  • Индия
  • Киев
  • Монпелье
  • Монреаль
  • Филиппины
  • Шанхай
  • София
  • Квебек

Из 15 студий Ubisoft закрыла белградскую студию в рамках недавней реструктуризации расходов издателя, в результате которой также закрылась студия в Виннипеге, а в Барселоне произошли изменения, включая увольнения.

В разработке Assassin’s Creed: Shadows также участвовало примерно такое же количество студий, но бюджеты обеих игр в настоящее время неизвестны.

Индустрия 48
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
chel95r
4
Walkan90

Какое то безумие, насколько же там безрассудная трата денег и человеческих ресурсов. Тем более не новой игры.

2
Mystik_86

тоже мне новость, у них каждая часть разрабатывается подобным количеством студий

1
stephen18rus

готовится выйти и всех разье-погоди-погоди-бать

ДЕНИСКА_омск

и никого не осталось в живых... всех заменили ИИ

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