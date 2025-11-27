По словам инсайдера, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag анонсируют в январе 2026 года

Все текущие данные указывают на то, что маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag будет очень короткой. Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что выход игры запланирован на неделю с 23 марта 2026 года.

По последней информации того же инсайдера, официальный анонс игры ожидается не раньше середины-конца января. Однако он добавляет, что Джефф Кили также может сообщить об этом анонсе уже 12 декабря во время церемонии The Game Awards 2025.