По словам инсайдера, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag анонсируют в январе 2026 года

Все текущие данные указывают на то, что маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag будет очень короткой. Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что выход игры запланирован на неделю с 23 марта 2026 года.
По последней информации того же инсайдера, официальный анонс игры ожидается не раньше середины-конца января. Однако он добавляет, что Джефф Кили также может сообщить об этом анонсе уже 12 декабря во время церемонии The Game Awards 2025.
чему ремейк не нужен они делают, а ремейки принцов, "да не, индусы забашляют"
Так индусы и эту игру забашляют, зачем Юбисофт напрягаться 🤣
увы, индусам не получиться забашлять такую же красивую сказку как оригинал, а уровень в тюрьме вообще в то время был прям как "вот это поворот!")
Ну если это будет ремейк типа резиков последних, то норм.
А если обычный, как сейчас в общем принято делать, то зачем? Ещё раз тоже самое дрочиво проходить такое себе.
Кроме Capcom, такие ремейки как у них, делают только они. Судя по всему, для остальных разрабов , ремейк- просто обновленая графика.
это да, что и печалит
ремейк это игра вообще на другом движке ,обновленная графа это ремастед