ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 837 оценок

По словам инсайдера, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag анонсируют в январе 2026 года

monk70 monk70

Все текущие данные указывают на то, что маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag будет очень короткой. Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что выход игры запланирован на неделю с 23 марта 2026 года.

По последней информации того же инсайдера, официальный анонс игры ожидается не раньше середины-конца января. Однако он добавляет, что Джефф Кили также может сообщить об этом анонсе уже 12 декабря во время церемонии The Game Awards 2025.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Splatterhouse

чему ремейк не нужен они делают, а ремейки принцов, "да не, индусы забашляют"

3
The Path to Yourself

Так индусы и эту игру забашляют, зачем Юбисофт напрягаться 🤣

1
Splatterhouse The Path to Yourself

увы, индусам не получиться забашлять такую же красивую сказку как оригинал, а уровень в тюрьме вообще в то время был прям как "вот это поворот!")

Aleksey Aleshka

Ну если это будет ремейк типа резиков последних, то норм.

А если обычный, как сейчас в общем принято делать, то зачем? Ещё раз тоже самое дрочиво проходить такое себе.

2
Exit 8

Кроме Capcom, такие ремейки как у них, делают только они. Судя по всему, для остальных разрабов , ремейк- просто обновленая графика.

4
Splatterhouse Exit 8

это да, что и печалит

KILLA06 Exit 8

ремейк это игра вообще на другом движке ,обновленная графа это ремастед