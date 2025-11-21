ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 831 оценка

По словам надежного инсайдера, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag выйдет до конца марта 2026 года

butcher69 butcher69

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, одной из самых любимых игр франшизы, остаётся одной из самых обсуждаемых тем внутри Ubisoft — несмотря на то, что компания до сих пор официально не подтверждала его существование. Однако новые данные, полученные обычно надежным порталом Insider Gaming, указывают: релиз обновлённой версии пиратского приключения может состояться до 31 марта 2026 года.

Информация появилась вскоре после публикации Ubisoft отложенного финансового отчёта, перенос которого сопровождался приостановкой торгов и вызвал волну слухов о серьёзных изменениях в компании. В документах Ubisoft указала, что до конца финансового года, завершающегося 31 марта 2026-го, выйдет одна неанонсированная игра. Эта единственная «тайная позиция» в списке проектов соседствует с уже представленными Rainbow Six Mobile, The Division: Resurgence и Anno 117: Pax Romana.

По данным Insider Gaming, речь идёт именно о Assassin’s Creed Black Flag Remake, релиз которого предварительно намечен на неделю, начинающуюся 23 марта 2026 года.

Проект уже давно окружён слухами и ожиданиями: Black Flag часто называют одной из лучших частей серии, а её ремейк неоднократно появлялся в эксклюзивных материалах Insider Gaming за последние 18 месяцев. Один из информаторов даже утверждает, что обновлённая версия станет более насыщенной RPG, чем оригинал, что указывает на серьёзную переработку структуры и механик.

Хотя Ubisoft пока хранит молчание, масштаб утечек вокруг ремейка говорит сам за себя. Похоже, культовое пиратское приключение Эдварда Кенуэя готовится к возвращению — и ждать его, возможно, осталось недолго.

Комментарии:
Святой Джо

Пытался играть в эту игру. Каловая игра какая-то. Третья часть и то получше.

СнопакДоминатор

А мне вот не нравится бразерхуд и всё что вышло после Юнити.

Я знаю, всем по..й что там мне не нравится.

The Path to Yourself СнопакДоминатор

А вторая значит нравится ? просто так для справки, братство крови это продолжение второй, просто Юбисофт любит продавать игры по частям как и дополнения, но если братство не нравится, значит подделка про Ассасина в одежде пиратов тоже не должна нравится разработчики один и тот же

Imnogamer

Вот если б "Блэк флаг" был бы сплетён с Корсарскими механиками(торговля, бои, колонии)..

ant 36436

На картинке Ассасин с чайками сражается?

Пользователь ВКонтакте

Лучше бы ремейк про Эцио выпустили или хотя бы ремастер с пс4 перенесли на пк, а в bf по сей день не плохая графика // Кирилл Крючков

Eclair_93

Там как обычно на старую игру натянули текстурки, это очередной ленивый ремастер, ну даже если вдруг не ленивый, что маловероятно, то все равно это ремастер, почему его ремейком называют?

The Path to Yourself

Где ты увидел слово ремастер ?

почему его ремейком называют?

А ты почитай значение

The Path to Yourself

Они что там, тормозной жидкости напились ?

BDmitriy

Я даже догадываюсь, на какую свежую игру с кораблями от Ubi он будет похож)

BioGen

Графика то будет?

Властелин Сосцов

добавить возможность покупать корабли и менять свой, больше кастомок, но вряд ли так сделают, скорее добавят новых персонажей с разнообразной ориентацией и возможностью совокупления

Jestеr

Может хотя бы чуть-чуть AI подтянут или сложность как то увеличат.

rei_nyasha

надеюсь будет как одисея2

