По словам надежного инсайдера, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag выйдет до конца марта 2026 года

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, одной из самых любимых игр франшизы, остаётся одной из самых обсуждаемых тем внутри Ubisoft — несмотря на то, что компания до сих пор официально не подтверждала его существование. Однако новые данные, полученные обычно надежным порталом Insider Gaming, указывают: релиз обновлённой версии пиратского приключения может состояться до 31 марта 2026 года.

Информация появилась вскоре после публикации Ubisoft отложенного финансового отчёта, перенос которого сопровождался приостановкой торгов и вызвал волну слухов о серьёзных изменениях в компании. В документах Ubisoft указала, что до конца финансового года, завершающегося 31 марта 2026-го, выйдет одна неанонсированная игра. Эта единственная «тайная позиция» в списке проектов соседствует с уже представленными Rainbow Six Mobile, The Division: Resurgence и Anno 117: Pax Romana.

По данным Insider Gaming, речь идёт именно о Assassin’s Creed Black Flag Remake, релиз которого предварительно намечен на неделю, начинающуюся 23 марта 2026 года.

Проект уже давно окружён слухами и ожиданиями: Black Flag часто называют одной из лучших частей серии, а её ремейк неоднократно появлялся в эксклюзивных материалах Insider Gaming за последние 18 месяцев. Один из информаторов даже утверждает, что обновлённая версия станет более насыщенной RPG, чем оригинал, что указывает на серьёзную переработку структуры и механик.

Хотя Ubisoft пока хранит молчание, масштаб утечек вокруг ремейка говорит сам за себя. Похоже, культовое пиратское приключение Эдварда Кенуэя готовится к возвращению — и ждать его, возможно, осталось недолго.