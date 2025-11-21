По словам надежного инсайдера, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag выйдет до конца марта 2026 года

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, одной из самых любимых игр франшизы, остаётся одной из самых обсуждаемых тем внутри Ubisoft — несмотря на то, что компания до сих пор официально не подтверждала его существование. Однако новые данные, полученные обычно надежным порталом Insider Gaming, указывают: релиз обновлённой версии пиратского приключения может состояться до 31 марта 2026 года.
Информация появилась вскоре после публикации Ubisoft отложенного финансового отчёта, перенос которого сопровождался приостановкой торгов и вызвал волну слухов о серьёзных изменениях в компании. В документах Ubisoft указала, что до конца финансового года, завершающегося 31 марта 2026-го, выйдет одна неанонсированная игра. Эта единственная «тайная позиция» в списке проектов соседствует с уже представленными Rainbow Six Mobile, The Division: Resurgence и Anno 117: Pax Romana.
По данным Insider Gaming, речь идёт именно о Assassin’s Creed Black Flag Remake, релиз которого предварительно намечен на неделю, начинающуюся 23 марта 2026 года.
Проект уже давно окружён слухами и ожиданиями: Black Flag часто называют одной из лучших частей серии, а её ремейк неоднократно появлялся в эксклюзивных материалах Insider Gaming за последние 18 месяцев. Один из информаторов даже утверждает, что обновлённая версия станет более насыщенной RPG, чем оригинал, что указывает на серьёзную переработку структуры и механик.
Хотя Ubisoft пока хранит молчание, масштаб утечек вокруг ремейка говорит сам за себя. Похоже, культовое пиратское приключение Эдварда Кенуэя готовится к возвращению — и ждать его, возможно, осталось недолго.
Пытался играть в эту игру. Каловая игра какая-то. Третья часть и то получше.
А мне вот не нравится бразерхуд и всё что вышло после Юнити.
Я знаю, всем по..й что там мне не нравится.
А вторая значит нравится ? просто так для справки, братство крови это продолжение второй, просто Юбисофт любит продавать игры по частям как и дополнения, но если братство не нравится, значит подделка про Ассасина в одежде пиратов тоже не должна нравится разработчики один и тот же
Вот если б "Блэк флаг" был бы сплетён с Корсарскими механиками(торговля, бои, колонии)..
На картинке Ассасин с чайками сражается?
Лучше бы ремейк про Эцио выпустили или хотя бы ремастер с пс4 перенесли на пк, а в bf по сей день не плохая графика // Кирилл Крючков
Там как обычно на старую игру натянули текстурки, это очередной ленивый ремастер, ну даже если вдруг не ленивый, что маловероятно, то все равно это ремастер, почему его ремейком называют?
Где ты увидел слово ремастер ?
А ты почитай значение
Они что там, тормозной жидкости напились ?
Я даже догадываюсь, на какую свежую игру с кораблями от Ubi он будет похож)
Графика то будет?
добавить возможность покупать корабли и менять свой, больше кастомок, но вряд ли так сделают, скорее добавят новых персонажей с разнообразной ориентацией и возможностью совокупления
Может хотя бы чуть-чуть AI подтянут или сложность как то увеличат.
надеюсь будет как одисея2