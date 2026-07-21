Поддержка Assassin's Creed Black Flag Resynced продлится как минимум год

Разработчики ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced планируют поддерживать проект обновлениями как минимум год после релиза. Об этом рассказал руководитель проекта Ричард Найт. По его словам, команда активно занимается устранением багов, повышением общего удобства геймплея и внедрением новых возможностей, ориентируясь на пожелания игроков.

Текущим приоритетом авторов является разработка режима «Новая игра плюс». По словам Найта, в основу легла механика из Assassin’s Creed Shadows, однако специфика повествования об Эдварде Кенуэе требует внесения серьёзных изменений в игровой процесс.

Что касается планов на сюжетные дополнения, студия пока только обсуждает возможные идеи. При этом директор сразу уточнил, что выпускать ремейк DLC Freedom Cry они не станут. Оригинальное расширение рассказывало историю другого персонажа, и его адаптация раздула бы масштабы разработки, тогда как сейчас авторы хотят сконцентрироваться именно на основной игре.

Сыграть в Assassin’s Creed Black Flag Resynced можно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.