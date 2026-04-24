"Подожду распродажи" - игроки остались недовольны ценой Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag наконец-то анонсирован, дата релиза — 9 июля, а это значит, что фанатам не придётся долго ждать. Ещё в январе 2026 года появились различные утечки информации о его существовании, включая объявление на Vinted о продаже статуэтка, которая теперь входит в коллекционное издание игры.
Однако, несмотря на то, что в комплект входит статуэтка и разнообразный физический и цифровой контент, он также имеет довольно высокую цену в 200 долларов. Цена вызвала споры, фанаты комментируют:
Зачем нужно коллекционное или делюкс-издание для игры, которая уже выходила раньше? Всё в одном издании, цена 39/49 евро — и всё.
Другой комментатор добавил:
60 долларов за ремастер 13-летней игры с большим количеством вырезанного контента — это безумие.
Ещё один написал:
50 фунтов за ремейк — это слишком много. За 25-40 фунтов я бы, наверное, купил его в первый же день. Подожду распродажи.
Как было показано во время презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced, нас ждет множество переработанных миссий, новые игровые возможности и добавленные морские песни, которыми мы сможем наслаждаться, бороздя обновленные моря.
Это больше тянет на дешёвый ремастер,ну ни как не на ремейк !Вообще системные требования и графика не соответствует 26 году.И продавать такое за оверпрайс ... нет спасибо.
Пока что Shadows, лучшая в серии.
Не знаю, что там по стабильности и оптимизации, но выглядит ремейк отлично. К тому же скидка и так есть с учётом того, что многие новые ААА-релизы уже доходят до 70-80 долларов.
Покупать игры от нынешних юбиков всё равно, что себя не уважать.
Моя мама варит классно. Может быть
Подождём мою маму?
Подождём твою мать.
За 30$ сейчас от ноунеймов выходят всякие примитивные шутеры на пару вечеров. Здесь предлагается проверенная временем отличная классика на десятки часов в современной обертке, было бы странно толкать ее по прайсу всяких инди из раннего доступа по типу Windrose.
Когда на конвейер ставятся ремейки Резидента за 60$ в сотый раз с пережеванной ходьбой, то это норм, кандидат на игру года. Или ремейк Готики за 50€, на который без смеха не взглянешь и будешь ползать враскоряку там с факелом по пустым однотипным пещерам, -- тоже полные штаны счастья.
А здесь такая нехорошая компания Юбисофт, не хочет продавать свой обновленный актив по цене вареной кукурузы, еще и защиту ставит, действительно безумие.