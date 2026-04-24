"Подожду распродажи" - игроки остались недовольны ценой Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag наконец-то анонсирован, дата релиза — 9 июля, а это значит, что фанатам не придётся долго ждать. Ещё в январе 2026 года появились различные утечки информации о его существовании, включая объявление на Vinted о продаже статуэтка, которая теперь входит в коллекционное издание игры.

Однако, несмотря на то, что в комплект входит статуэтка и разнообразный физический и цифровой контент, он также имеет довольно высокую цену в 200 долларов. Цена вызвала споры, фанаты комментируют:

Зачем нужно коллекционное или делюкс-издание для игры, которая уже выходила раньше? Всё в одном издании, цена 39/49 евро — и всё.

Другой комментатор добавил:

60 долларов за ремастер 13-летней игры с большим количеством вырезанного контента — это безумие.

Ещё один написал:

50 фунтов за ремейк — это слишком много. За 25-40 фунтов я бы, наверное, купил его в первый же день. Подожду распродажи.

Как было показано во время презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced, нас ждет множество переработанных миссий, новые игровые возможности и добавленные морские песни, которыми мы сможем наслаждаться, бороздя обновленные моря.