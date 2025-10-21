Похоже, что над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag работает Ubisoft Montreal - игру заметили в резюме у сотрудника

Фанаты Assassin’s Creed продолжают находить намёки на существование предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.
Пользователи обратили внимание на резюме одного из сотрудников Ubisoft Montreal, где в разделе с предстоящими проектами значится Assassin’s Creed: Codename Obsidian. Это кодовое имя уже звучало ранее - инсайдер Том Хендерсон сообщал, что именно под этим кодовым именем скрывается ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag.
Пока Ubisoft официально не подтверждает разработку, но совпадения в данных разработчиков и инсайдерских утечках укрепляют веру фанатов, что культовое приключение капитана Эдварда Кенуэя действительно вернётся на современных консолях и ПК в обновлённом виде.
Смешно будет, если корабельные сражения будут выглядеть в 1000 раз лучше чем в их же проекте Skull and Bones, получится что сами себе в ногу стреляют. Только убисофт так может, это талант не иначе.
Они над своими "ремейками" работают дольше, чем над очередной новой частью захвата вышек. Я уже начинаю забывать, когда там первый раз представили анонс ремейка принца.
