Похоже, что над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag работает Ubisoft Montreal - игру заметили в резюме у сотрудника

Фанаты Assassin’s Creed продолжают находить намёки на существование предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

Пользователи обратили внимание на резюме одного из сотрудников Ubisoft Montreal, где в разделе с предстоящими проектами значится Assassin’s Creed: Codename Obsidian. Это кодовое имя уже звучало ранее - инсайдер Том Хендерсон сообщал, что именно под этим кодовым именем скрывается ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Пока Ubisoft официально не подтверждает разработку, но совпадения в данных разработчиков и инсайдерских утечках укрепляют веру фанатов, что культовое приключение капитана Эдварда Кенуэя действительно вернётся на современных консолях и ПК в обновлённом виде.