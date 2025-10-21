ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 799 оценок

Похоже, что над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag работает Ubisoft Montreal - игру заметили в резюме у сотрудника

AceTheKing AceTheKing

Фанаты Assassin’s Creed продолжают находить намёки на существование предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

Пользователи обратили внимание на резюме одного из сотрудников Ubisoft Montreal, где в разделе с предстоящими проектами значится Assassin’s Creed: Codename Obsidian. Это кодовое имя уже звучало ранее - инсайдер Том Хендерсон сообщал, что именно под этим кодовым именем скрывается ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Пока Ubisoft официально не подтверждает разработку, но совпадения в данных разработчиков и инсайдерских утечках укрепляют веру фанатов, что культовое приключение капитана Эдварда Кенуэя действительно вернётся на современных консолях и ПК в обновлённом виде.

14
3
Комментарии:  3
selfreaver

Смешно будет, если корабельные сражения будут выглядеть в 1000 раз лучше чем в их же проекте Skull and Bones, получится что сами себе в ногу стреляют. Только убисофт так может, это талант не иначе.

3
spaMER_ID

Они над своими "ремейками" работают дольше, чем над очередной новой частью захвата вышек. Я уже начинаю забывать, когда там первый раз представили анонс ремейка принца.

1
cripple
игру заметили в резюме у сотрудника

уволенного за это