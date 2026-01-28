Похоже, Ubisoft косвенно подтвердила существование ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Похоже, Ubisoft решил перестать делать вид, что ничего не произошло. После того, как в сети появились фотографии коллекционной фигурки из Assassin's Creed Black Flag Resynced, официальный профиль бренда впервые отреагировал на эти сообщения.

Вместо стандартного скучного пресс-релиза издатель опубликовал красноречивый гиф из GTA San Andreas с легендарной фразой «Ah shit, here we go again» (Черт, ну вот опять). Эта юмористическая реакция была воспринята фанатами как неофициальное подтверждение того, что ремейк приключений Эдварда Кенуэя действительно создается в студии, а его премьера, согласно неофициальным сообщениям, состоится не позднее первого квартала 2027 года после очередной задержки.

Реакция сообщества под постом была мгновенной и восторженной. Игроки засыпали профиль комментариями, в которых прямо требуют показать официальный трейлер, утверждая, что, раз все уже знают, нет смысла больше откладывать презентацию. Фанаты отмечают, что время этой «оплошности» почти идеально, учитывая предстоящие промо-мероприятия Ubisoft, в том числе новую коллаборацию The Division 2 с серией Assassin's Creed, которая должна стартовать в конце января.

Утечки информации о обновленной версии Black Flag набирают обороты, а многозначительный жест Ubisoft на платформе X предполагает, что маркетинговая машина может заработать раньше, чем многие из нас думают.