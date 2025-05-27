Похоже, Ubisoft начинает тизерить Assassin's Creed 4 Remake после месяцев слухов

В начале этого года Ubisoft выпустила совершенно новое дополнение к своей крупнейшей франшизе – Assassin’s Creed Shadows, назвав этот релиз большим успехом. Однако, согласно сообщениям, издатель уже разрабатывал 10 новых игр Assassin’s Creed до этого релиза.
Одной из таких игр, как говорят, является ремейк Assassin's Creed 4, и, похоже, Ubisoft официально начала тизерить этот проект. Официальный аккаунт Assassin's Creed UK недавно опубликовал изображение, касающееся Assassin's Creed 4 на X.
Это изображение было опубликовано в связи с тенденцией, подчеркивающей, что геймеры были бы рады вернуться к различным классическим играм со свежими воспоминаниями. Хотя фанаты и задали тренд, аккаунт Assassin's Creed UK присоединился и поделился тем же мнением относительно Assassin's Creed 4.
Assassin's Creed 2 в значительной степени считается самой знаковой частью франшизы, поэтому решение Ubisoft использовать изображение из Assassin's Creed 4 довольно интересно. Сложив два и два, похоже, что аккаунт в социальных сетях предложил небольшой тизер для предстоящего ремейка этой игры. Фанаты считают так же, и многие выразили свою радость в ответах на твит.
Хотя ремейк все еще во многом остается загадкой, официальная презентация может быть назначена на следующий месяц, поскольку Ubisoft обычно проводит собственное игровое мероприятие под названием Ubisoft Forward в июне.
Для контекста, генеральный директор Ubisoft ранее дразнил ремейками классических игр в рамках усилий по возрождению Assassin’s Creed. Также сообщается, что ведется работа над еще одним ремейком, помимо Assassin’s Creed 4.
Лучше бы ремейк Liberation сделали, было интересно играть за женщину и использовать обояние как прикрытие. Ассасинши нам нужны, а Black Flag и сейчас нормалньо смотрится
Фу. Играешь за телку значит ты латентный гейи и транс.
Зачем этот огрызок для пс виты нужен? Ремейк на нинтендо свич хочешь, что ли?
У автора проблемы с русским? И ладно если бы эта ошибка была бы только в названии поста.
Кстати хороший вопрос, почему ремейк AC2 не сделать сперва?
фанат эцио аудиторэ ыыыыыыыыыы
Блэк Флаг, самая провальная часть👎 Лучше бы сделали ремейк первой части про великого мастера меча Альтаира ибн Ла-Ахадана на новом движке с трассировкой пути🙏🍻🙏 // Nvidia Power
Чёт по картинке не скажешь что это ремейк, больше похоже на ванильную HD версию, что та на уровне 3 части возможно будет, мне её дали в месте с макс издания одиссеи( но даже не скачена не разу как то её за пинали.
"ремейк" для тех, кто не играл. Например, кому 12-13 годиков и только мамка подарила PS5. Остальным можно проходить мимо.
так это и есть картинка оригинальной игры, а не ремейк
Юбики не могут в ремейк, максимум ремастер с мизерными отличиями)
Там тоже будет Rt намертво прикручен как в shadows ?
Прикрученный намертво RT\PT, это было неминуемо, как и все сюка остальные граф. технологии, которые появлялись и будут появляться, абсолютно любые, для которых сейчас нет даже настроек а были они когда-то опциональными (Шейдеры, например) и да они ВСЕ абсолютно жрали производительность и сильно. Прими как факт, так было, есть и будет. Через пару поколений ещё и NPU станет обязательным. И ещё много всякого.
Будет та же самая дрочильня в открытом мире, что они там ремейкать собрались я хз
Ремейк или всё таки ремастер?
Главное чтоб оригинальную боёвку не трогали и не пихали нынешний соулслайк булщит.
Как же мне нравилась боёвка в Unity, Syndicate и Black Flag, столько разных анимаций, одно удовольствие было сражаться. Сейчас же превратили всё в какое-то корейско-китайское ММО.
Ага. Круто, когда у тебя 12 пистолей и ты их так пафосно по одному достаёшь и струячишь как из пулемёта. Прямо как в аниме.