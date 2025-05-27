Похоже, Ubisoft начинает тизерить Assassin's Creed 4 Remake после месяцев слухов

В начале этого года Ubisoft выпустила совершенно новое дополнение к своей крупнейшей франшизе – Assassin’s Creed Shadows, назвав этот релиз большим успехом. Однако, согласно сообщениям, издатель уже разрабатывал 10 новых игр Assassin’s Creed до этого релиза.

Одной из таких игр, как говорят, является ремейк Assassin's Creed 4, и, похоже, Ubisoft официально начала тизерить этот проект. Официальный аккаунт Assassin's Creed UK недавно опубликовал изображение, касающееся Assassin's Creed 4 на X.

Это изображение было опубликовано в связи с тенденцией, подчеркивающей, что геймеры были бы рады вернуться к различным классическим играм со свежими воспоминаниями. Хотя фанаты и задали тренд, аккаунт Assassin's Creed UK присоединился и поделился тем же мнением относительно Assassin's Creed 4.

Assassin's Creed 2 в значительной степени считается самой знаковой частью франшизы, поэтому решение Ubisoft использовать изображение из Assassin's Creed 4 довольно интересно. Сложив два и два, похоже, что аккаунт в социальных сетях предложил небольшой тизер для предстоящего ремейка этой игры. Фанаты считают так же, и многие выразили свою радость в ответах на твит.

Хотя ремейк все еще во многом остается загадкой, официальная презентация может быть назначена на следующий месяц, поскольку Ubisoft обычно проводит собственное игровое мероприятие под названием Ubisoft Forward в июне.

Для контекста, генеральный директор Ubisoft ранее дразнил ремейками классических игр в рамках усилий по возрождению Assassin’s Creed. Также сообщается, что ведется работа над еще одним ремейком, помимо Assassin’s Creed 4.