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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 466 оценок

Похоже, Ubisoft начинает тизерить Assassin's Creed 4 Remake после месяцев слухов

monk70 monk70

В начале этого года Ubisoft выпустила совершенно новое дополнение к своей крупнейшей франшизе – Assassin’s Creed Shadows, назвав этот релиз большим успехом. Однако, согласно сообщениям, издатель уже разрабатывал 10 новых игр Assassin’s Creed до этого релиза.

Одной из таких игр, как говорят, является ремейк Assassin's Creed 4, и, похоже, Ubisoft официально начала тизерить этот проект. Официальный аккаунт Assassin's Creed UK недавно опубликовал изображение, касающееся Assassin's Creed 4 на X.

Это изображение было опубликовано в связи с тенденцией, подчеркивающей, что геймеры были бы рады вернуться к различным классическим играм со свежими воспоминаниями. Хотя фанаты и задали тренд, аккаунт Assassin's Creed UK присоединился и поделился тем же мнением относительно Assassin's Creed 4.

Assassin's Creed 2 в значительной степени считается самой знаковой частью франшизы, поэтому решение Ubisoft использовать изображение из Assassin's Creed 4 довольно интересно. Сложив два и два, похоже, что аккаунт в социальных сетях предложил небольшой тизер для предстоящего ремейка этой игры. Фанаты считают так же, и многие выразили свою радость в ответах на твит.

Хотя ремейк все еще во многом остается загадкой, официальная презентация может быть назначена на следующий месяц, поскольку Ubisoft обычно проводит собственное игровое мероприятие под названием Ubisoft Forward в июне.

Для контекста, генеральный директор Ubisoft ранее дразнил ремейками классических игр в рамках усилий по возрождению Assassin’s Creed. Также сообщается, что ведется работа над еще одним ремейком, помимо Assassin’s Creed 4.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Лучше бы ремейк Liberation сделали, было интересно играть за женщину и использовать обояние как прикрытие. Ассасинши нам нужны, а Black Flag и сейчас нормалньо смотрится

10
Pravdarub

Фу. Играешь за телку значит ты латентный гейи и транс.

1
Блоха В Сарафане

Зачем этот огрызок для пс виты нужен? Ремейк на нинтендо свич хочешь, что ли?

StaticHewitt
Похоже, Ubisoft начинает тизерит

У автора проблемы с русским? И ладно если бы эта ошибка была бы только в названии поста.

8
Eclair_93

Кстати хороший вопрос, почему ремейк AC2 не сделать сперва?

3
TheCalvariam

фанат эцио аудиторэ ыыыыыыыыыы

4
Пользователь ВКонтакте

Блэк Флаг, самая провальная часть👎 Лучше бы сделали ремейк первой части про великого мастера меча Альтаира ибн Ла-Ахадана на новом движке с трассировкой пути🙏🍻🙏 // Nvidia Power

1
kotasha

Чёт по картинке не скажешь что это ремейк, больше похоже на ванильную HD версию, что та на уровне 3 части возможно будет, мне её дали в месте с макс издания одиссеи( но даже не скачена не разу как то её за пинали.

Вазген строитель

"ремейк" для тех, кто не играл. Например, кому 12-13 годиков и только мамка подарила PS5. Остальным можно проходить мимо.

4
NatanieLzZ

так это и есть картинка оригинальной игры, а не ремейк

1
hamshut

Юбики не могут в ремейк, максимум ремастер с мизерными отличиями)

VIGITAL1

Там тоже будет Rt намертво прикручен как в shadows ?

DezkQ

Прикрученный намертво RT\PT, это было неминуемо, как и все сюка остальные граф. технологии, которые появлялись и будут появляться, абсолютно любые, для которых сейчас нет даже настроек а были они когда-то опциональными (Шейдеры, например) и да они ВСЕ абсолютно жрали производительность и сильно. Прими как факт, так было, есть и будет. Через пару поколений ещё и NPU станет обязательным. И ещё много всякого.

vvvjust

Будет та же самая дрочильня в открытом мире, что они там ремейкать собрались я хз

Vlad_Cepesh

Ремейк или всё таки ремастер?

BENDJI

Главное чтоб оригинальную боёвку не трогали и не пихали нынешний соулслайк булщит.

Как же мне нравилась боёвка в Unity, Syndicate и Black Flag, столько разных анимаций, одно удовольствие было сражаться. Сейчас же превратили всё в какое-то корейско-китайское ММО.

Блоха В Сарафане

Ага. Круто, когда у тебя 12 пистолей и ты их так пафосно по одному достаёшь и струячишь как из пулемёта. Прямо как в аниме.