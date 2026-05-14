Поиски клада от Ubisoft могут растянуться на пять лет - компания раскрыла новые детали акции по Assassin's Creed

Ubisoft поделилась новыми подробностями необычной акции Gold & Crystal, связанной с Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Как оказалось, разработчики рассчитывают, что охота за реальным кладом продлится от двух до пяти лет.

Главной особенностью проекта станет масштабные поиски с 15 головоломками, которые можно проходить из любой точки мира. Ubisoft отдельно подчёркивает, что участвовать смогут даже люди, не знакомые с Assassin’s Creed, поскольку задания не требуют знаний сюжета серии.

При этом финальный этап всё же потребует реального путешествия — победителю придётся отправиться в Карибский регион, чтобы лично выкопать спрятанный сундук.

Также Ubisoft раскрыла структуру платного участия. Игрокам предложат сразу несколько наборов стоимостью от 35 до 200 евро. Более дорогие версии включают физические предметы: карты, письма, коллекционные монеты, пиратские флаги, блокноты и даже отдельные настольные расследования.

Организаторы отмечают, что охота создаётся как долгосрочное приключение для сообщества, а не как короткий маркетинговый ивент. Старт проекта намечен на ноябрь 2026 года, спустя несколько месяцев после релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced.