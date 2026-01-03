Пользователи обнаружили регистрацию домена, связанного с Assassin's Creed Black Flag Resynced

Обнаружен новый зарегистрированный домен, связанный с Assassin’s Creed Black Flag Resynced, что ещё больше подкрепляет слухи о возможном ремейке игры 2013 года от Ubisoft. Об этом сообщил пользователь сообщества The Hidden One, отметив, что домен был зарегистрирован недавно, в начале декабря 2025 года.

Согласно предоставленной информации, домен зарегистрирован через GANDI SAS, французского регистратора доменов, услугами которого Ubisoft пользовалась для многих своих крупных франшиз. Этот же регистратор постоянно использовался для официальных доменов таких серий, как Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Splinter Cell и Just Dance. Выбор регистратора привлёк внимание, поскольку он тесно связан с устоявшейся внутренней практикой Ubisoft, а не с регистрацией через третьих лиц или спекулятивными регистрациями.

Вскоре после первоначального обнаружения последовали дополнительные разъяснения. The Hidden One прояснили путаницу, связанную со временем регистрации, заявив, что домен Assassin’s Creed Black Flag Resynced был создан всего за день до обновления доменов, связанного с ремейком Prince of Persia. Это сравнение было сделано для того, чтобы опровергнуть утверждения о том, что домен может быть не связан с проектом или устарел, предполагая, что он органично вписывается в недавнюю цифровую активность Ubisoft.