Празднуем Всемирный день океанов вместе с новыми скриншотами Assassin's Creed: Black Flag Resynced

В честь прошедшего 8 июня Всемирного дня океанов компания Ubisoft решила сделать небольшой подарок преданным фанатам пиратской франшизы. Издатель опубликовал серию живописных скриншотов грядущего ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Новые изображения продолжают подогревать интерес геймеров к радикальному визуальному апгрейду подводного и морского мира проекта. Модифицированная версия движка Anvil демонстрирует невероятную детализацию карибских вод. На скриншотах представлены разные локации бесшовного открытого океана: от мирных солнечных пейзажей архипелага с выпрыгивающими из воды горбатыми китами на фоне плывущей бригантины до безжалостных подводных глубин.

Студия уделила большое внимание морской фауне. Дайвинг в ремейке обещает стать гораздо атмосфернее оригинала. На одних кадрах игроки могут рассмотреть красивую, залитую лазурным светом стаю фосфоресцирующих медуз, в то время как на других нас предупреждают об опасностях на глубине, показывая детализированную модель проплывающего мимо массивного электрического ската и детальную модель зубастой и смертоносной акулы.

Насладиться бескрайними лазурными волнами, а заодно оценить всю смертельную флору и фауну обновленного карибского тропического дна фанаты смогут совсем скоро. Глобальный релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced ожидается в самом разгаре лета — 9 июля 2026 года для пользователей ПК, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.