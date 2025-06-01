Производитель фигурок проболтался про ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Компания Pure Arts, известная своими коллекционными фигурками по мотивам игр Ubisoft, по неосторожности раскрыла возможное существование ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag. Во время прямой трансляции, один из ведущих упомянул, что «с Эдвардом кое-что происходит», имея в виду Эдварда Кенуэя — главного героя оригинальной игры.

Цитата прозвучала в непринуждённой беседе между двумя сотрудниками студии, но один из них тут же настороженно переспросил: «Погоди, а это вообще уже объявлено официально?» На что второй ответил: «Кажется, да. Я точно видел слухи… хотя, может, это была просто статья». Позже он добавил, что новая статуэтка Эдварда в масштабе 1:8 будет соответствовать этим изменениям.

Хотя на первый взгляд это может показаться простой путаницей между слухами и официальной информацией, издание Insider Gaming сообщает, что студия действительно работает над мерчандайзом по ремейку. По их данным, проект носит кодовое имя Obsidian и разрабатывается с нуля на движке Anvil. Внутреннее бета-тестирование запланировано на сентябрь, а релиз, скорее всего, перенесён на 2026 год после внутреннего сдвига сроков по крупным франшизам Ubisoft.

Напомним, что в сети уже ходит утечка якобы первого скриншота из будущего ремейка игры, хотя проверить достоверность снимка трудно.

На фоне участившихся утечек и намёков со стороны партнёров Ubisoft, официальное подтверждение проекта может прозвучать уже совсем скоро. Учитывая приближение сезона летних анонсов, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag вполне могут представить в рамках Summer Game Fest 2025, который стартует на следующей неделе.