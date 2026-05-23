Прощай, декольте: Ubisoft обвиняют в цензуре Энн Бонни в ремейке Black Flag

Не успели фанаты обрадоваться новым новостям о разработке ремейка Assassin’s Creed Black Flag, как вокруг проекта вспыхнул новый громкий скандал. Игроки обвиняют Ubisoft в цензуре из-за изменения дизайна одной из ключевых героинь - знаменитой пиратки Энн Бонни.

В чем суть конфликта:

Оригинал (2013): В классической игре Энн Бонни щеголяла в довольно дерзком и открытом наряде с глубоким декольте. Этот образ отлично подчеркивал её бунтарский характер, бесстрашие и суровый пиратский стиль жизни.

Ремейк: На первых утекших кадрах ремейка игроки заметили, что верхняя часть одежды Энн стала куда более закрытой и консервативной.

«Для современной аудитории»: В сети тут же предположили, что Ubisoft снова привлекла сторонних консультантов, чтобы скорректировать внешность героини под современные стандарты и избежать «излишней сексуализации».

Возмущение фанатов: Игроков разозлил не столько сам факт изменения одежды, сколько избирательность разработчиков. По словам критиков, Ubisoft изменила наряд только у женского персонажа, оставив брутальных, полуголых и грязных пиратов-мужчин в их первозданном виде.

Главный аргумент разгневанного сообщества звучит просто: «Если в декольте Энн Бонни не было ничего важного, то зачем вы вообще тратили ресурсы на то, чтобы его перерисовать и спрятать?»