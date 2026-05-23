Прощай, декольте: Ubisoft обвиняют в цензуре Энн Бонни в ремейке Black Flag

Не успели фанаты обрадоваться новым новостям о разработке ремейка Assassin’s Creed Black Flag, как вокруг проекта вспыхнул новый громкий скандал. Игроки обвиняют Ubisoft в цензуре из-за изменения дизайна одной из ключевых героинь - знаменитой пиратки Энн Бонни.
В чем суть конфликта:
- Оригинал (2013): В классической игре Энн Бонни щеголяла в довольно дерзком и открытом наряде с глубоким декольте. Этот образ отлично подчеркивал её бунтарский характер, бесстрашие и суровый пиратский стиль жизни.
- Ремейк: На первых утекших кадрах ремейка игроки заметили, что верхняя часть одежды Энн стала куда более закрытой и консервативной.
- «Для современной аудитории»: В сети тут же предположили, что Ubisoft снова привлекла сторонних консультантов, чтобы скорректировать внешность героини под современные стандарты и избежать «излишней сексуализации».
- Возмущение фанатов: Игроков разозлил не столько сам факт изменения одежды, сколько избирательность разработчиков. По словам критиков, Ubisoft изменила наряд только у женского персонажа, оставив брутальных, полуголых и грязных пиратов-мужчин в их первозданном виде.
Главный аргумент разгневанного сообщества звучит просто: «Если в декольте Энн Бонни не было ничего важного, то зачем вы вообще тратили ресурсы на то, чтобы его перерисовать и спрятать?»
Возмущение фанатов очень громко сказано. Скорее возмущение менее адекватной её части.
Я не пойму, где ремейк, а где оригинал? Одежда закрытая, значит ремейк справа? Почему он выглядит хуже, чем оригинал слева? Или картинку рандомная
А паранджу почему не надели? Непорядок, нужно еще исправить!