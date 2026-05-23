ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 157 оценок

Прощай, декольте: Ubisoft обвиняют в цензуре Энн Бонни в ремейке Black Flag

TheSkoofLord TheSkoofLord

Не успели фанаты обрадоваться новым новостям о разработке ремейка Assassin’s Creed Black Flag, как вокруг проекта вспыхнул новый громкий скандал. Игроки обвиняют Ubisoft в цензуре из-за изменения дизайна одной из ключевых героинь - знаменитой пиратки Энн Бонни.

В чем суть конфликта:

  • Оригинал (2013): В классической игре Энн Бонни щеголяла в довольно дерзком и открытом наряде с глубоким декольте. Этот образ отлично подчеркивал её бунтарский характер, бесстрашие и суровый пиратский стиль жизни.
  • Ремейк: На первых утекших кадрах ремейка игроки заметили, что верхняя часть одежды Энн стала куда более закрытой и консервативной.
  • «Для современной аудитории»: В сети тут же предположили, что Ubisoft снова привлекла сторонних консультантов, чтобы скорректировать внешность героини под современные стандарты и избежать «излишней сексуализации».
  • Возмущение фанатов: Игроков разозлил не столько сам факт изменения одежды, сколько избирательность разработчиков. По словам критиков, Ubisoft изменила наряд только у женского персонажа, оставив брутальных, полуголых и грязных пиратов-мужчин в их первозданном виде.

Главный аргумент разгневанного сообщества звучит просто: «Если в декольте Энн Бонни не было ничего важного, то зачем вы вообще тратили ресурсы на то, чтобы его перерисовать и спрятать?»

31
60
Комментарии:  60
Ваш комментарий
WerGC

для дрочеров SB уже взломали налетай

21
yariko ookami
Многие пользователи отметили, что новые черты лица выглядят менее привлекательно и естественно.
19
Machiavelli

Возмущение фанатов очень громко сказано. Скорее возмущение менее адекватной её части.

16
ratte88

Я не пойму, где ремейк, а где оригинал? Одежда закрытая, значит ремейк справа? Почему он выглядит хуже, чем оригинал слева? Или картинку рандомная

14
yariko ookami
После недавней демонстрации игрового процесса пользователи обратили внимание на изменения в дизайне героини по сравнению с оригинальной игрой 2013 года.

А паранджу почему не надели? Непорядок, нужно еще исправить!

12
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ