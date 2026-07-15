PS5 Pro в Black Flag Resynced демонстрирует возможности Shadows - Ubisoft блестяще оптимизировала игру

Выход обновлённой версии Assassin's Creed: Black Flag Resynced оказался не только пиар-успехом, но и технологическим шедевром. Недавний анализ производительности показывает, что Ubisoft превзошла все ожидания, выпустив игру, которая безупречно работает на всех консолях текущего поколения.

Разработчики создали невероятно гибкую кодовую базу, предлагающую в общей сложности десять различных конфигураций. Это позволяет владельцам как самых мощных устройств на рынке, так и бюджетных платформ наслаждаться прекрасными карибскими пейзажами, не беспокоясь о резком падении производительности в игровом процессе.

На стандартной PlayStation 5 и почти идентичной Xbox Series X игроки могут выбрать один из трёх классических режимов. Режим производительности обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду при разрешении около 1080p, хотя это достигается за счёт упрощённой физики одежды и парусов, более редкой растительности и отсутствия трассировки лучей на поверхности воды.

Режим графики, в свою очередь, предлагает 30 кадров в секунду при разрешении 1440p, обеспечивая полное отражение с трассировкой лучей, которое потрясающе выглядит на побережье. Для владельцев экранов с частотой 120 Гц есть отличный сбалансированный режим (40 кадров в секунду). Впечатляет, что даже самая простая Xbox Series S поддерживает продвинутое глобальное освещение в реальном времени (RTGI) — хотя игра работает только на 30 кадрах в секунду с заметно более мягким изображением.

Однако настоящей демонстрацией возможностей следующего поколения является версия для PlayStation 5 Pro, которая превосходит конкурентов по многим параметрам. Благодаря дополнительной графической мощности и передовой технологии масштабирования изображения PSSR второго поколения, консоль позволяет использовать режим производительности, сохраняя при этом продвинутое отражение с трассировкой лучей и генерируя чёткие изображения, похожие на разрешение 4K.