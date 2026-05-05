PureArts анонсировала премиальную статую Эдварда Кенуэя по Assassin's Creed 4: Black Flag

Компания PureArts расширила свою знаменитую линейку Animus, представив детализированную статую Эдварда Кенуэя в масштабе 1/4. Главный герой Assassin’s Creed IV: Black Flag запечатлен в динамичной позе на носу своего корабля «Галка». Ключевой особенностью релиза стала фирменная LED-подсветка, создающая визуальный эффект «цифрового распада», характерный для системы Анимус.

Скульптура выполнена из высококачественного полирезина с глубокой проработкой текстур одежды и элементов снаряжения. Тираж новинки строго ограничен и составляет всего 2000 экземпляров на весь мир. Для наиболее преданных фанатов подготовлено издание Exclusive Edition, в которое включена уникальная съемная реплика металлической пряжки с перевязи капитана Кенуэя.

Статуя уже поступила в продажу по цене 989,00 €, предлагая уникальное сочетание классической скульптуры и современной светодиодной эстетики.