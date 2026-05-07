Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
PureArts представила полноразмерную реплику скрытого клинка Эдварда Кенуэя из Assassin's Creed 4

Gruz_ Gruz_

Компания PureArts выпустила полноразмерную копию скрытого клинка пирата-ассасина Эдварда Кенуэя из Assassin's Creed 4: Black Flag за 99,00 евро. Это функциональный аксессуар для фанатов и косплееров в масштабе 1:1, выполненный из ПВХ и АБС-пластика с детальной проработкой дизайна.

В аксессуар встроен пружинный механизм: лезвие мгновенно выдвигается при нажатии кнопки, как в самой игре. Чтобы клинок не сработал в неподходящий момент, предусмотрен специальный предохранитель.

Визуально реплика детально копирует оригинал из Black Flag. Крепление на руке универсальное — благодаря системе ремней и шнуровке перчатка сидит плотно и комфортно, а сменная панель позволяет закрепить клинок на любой руке. При желании можно купить два экземпляра, чтобы воссоздать знаменитый боевой стиль Эдварда с парными клинками.

AndralStormborn

От простого складного ножа в кармане, будет больше пользы.

1
Kenn1y
из ПВХ и АБС-пластика

Прям полноценная реплика, ничего не скажешь.