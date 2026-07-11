Работа над переносом русской озвучки в Assassin's Creed: Black Flag Resynced идёт полным ходом - уже есть первые успехи

spider91, руководитель группы Mechanics VoiceOver, сообщил о первых успехах, которых ему удалось достичь в переносе оригинальной русской озвучки для Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

По его словам, ему уже удалось успешно сделать пересборку архивов игры с заменой звука (остальные звуки были отключены в меню, из-за расхождения в балансе громкости на данном этапе). spider91 представил видео с русской озвучкой. По его словам, технический вопрос замены звука уже решен, но ещё необходимо разобраться с сопоставлением замены озвучки. Сколько на это понадобится времени - не уточняется.

Кроме того, помимо spider91, над переносом русской озвучки так же работает ReVoiceAI, который тоже продемонстрировал свои первые успехи по интеграции русской озвучки в игру. Судя по всему, ремейк заговорит на русском языке, но пока что неизвестно когда именно.