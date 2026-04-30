Разбивай броню и сбивай шляпы: как изменится боёвка в ремейке Assassin's Creed: Black Flag

Разработчики Assassin's Creed: Black Flag Resynced продолжаются делиться особенностями обновленной версии любимой пиратской игры 2013 года. В этот раз Ubisoft сфокусировались на особенностях боевой системы Эдварда Кенуэя, и, судя по предоставленным материалам, авторы делают сильный акцент на тактическое разрушение вражеской защиты и постоянный прессинг.

Главным техническим изменением стало разделение сопротивляемости противников. В обновленной боевке у вражеских пиратов и солдат присутствуют не только традиционная полоса здоровья, но и шкала защиты / концентрации или выносливости. Эдварду Кенуэю предстоит буквально «взламывать» глухую оборону противника посредством идеального тайминга блокирований, града тяжелых выпадов и длительного бесперебойного натиска на врага в бою.

Ключ к победе над противником скрыт именно в обнулении счетчика этой брони. Ошеломленный оппонент моментально подставляет себя для использования сокрушительных и мгновенных приемов мгновенной ликвидации или добиваний — «Тейкдаунов».

Более того, авторы, по всей видимости, постараются усложнить жизнь игрокам, добавив элементарные тактики взаимодействия для разнообразных паттернов поведения, тем самым усложнив примитивное защелкивание клавишами до одной механики, которое встречалось ранее. Некоторые враги будут гораздо быстрее сыпаться от шквала классических ударов мечом в спину или грудь. А вот более тяжело вооруженная бронированная стража выдержит десятки ударов холодным оружием. Расправится с ними можно за счет резкого переключения Эдварда прямо во время боевых действий на грубые и мощные залпы или выстрелы из пистолета вплотную.

При этом игра добавит щепотку анимации и визуального контекста из оригинала. Помимо привычных статусных баров интерфейса, геймерам подскажут состояние обороноспособности противника и его визуальная модель: в момент потери стамины в обороне с головы весьма красиво упадет его широкополая пиратская или официальная солдатская шляпа.

Тем геймерам для кого классическая индикация защиты с мерцаниями или искрами режет глаза, в Black Flag Resynced позволят деактивировать интерфейс / выключить эффекты отдачи-уклонений и вспышек кнопок в битвах. В этом случае игроку предстоит самостоятельно рассчитывать фазы атаки и тайминги вражеских атак.