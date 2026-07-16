Разработчики Assassin's Creed Black Flag Resynced объяснили отсутствие боевых приёмов оригинала

Игровой директор ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced Ричард Найт дал интервью автору YouTube-канала JorRaptor. В ходе беседы разработчик официально подтвердил, что в новой версии экшена не нашлось места для абсолютно всех боевых движений из оригинальной игры 2013 года. Подобное решение вызвало много вопросов у фанатского сообщества после релиза проекта.

Главной причиной сокращения боевого арсенала главного героя Эдварда Кенуэя стало полное обновление технической базы. Ричард Найт подчеркнул, что команда авторов не использовала старый код, а создавала игру с нуля на современной версии движка Anvil. Перенос каждой старой анимации на новые скелеты персонажей требовал огромных производственных ресурсов, из-за чего студии пришлось тщательно выбирать приоритеты.

Является ли это ремейком или нет, вы всё равно создаёте новую игру. Честно говоря, это совершенно новая игра, поэтому нам пришлось заново прорабатывать каждое движение и расставлять чёткие приоритеты при производстве.

Несмотря на временные ограничения при разработке, компания Ubisoft внимательно следит за реакцией аудитории. По словам Найта, авторы сейчас очень интересуются тем, чего именно хотят геймеры в будущих патчах. Разработчики не имеют фиксированной дорожной карты поддержки на долгие годы вперёд, поэтому дальнейшее развитие проекта будет напрямую зависеть от отзывов и активных пожеланий игрового сообщества.

В качестве подтверждения своих слов игровой директор сообщил, что команда уже трудится над созданием режима «Новая игра +» для одного из грядущих обновлений.

Полноценная работа над этим нововведением началась благодаря многочисленным просьбам игроков. Авторы планируют и дальше оперативно реагировать на обратную связь, чтобы постепенно возвращать любимые фанатами элементы.

Мы очень внимательно изучаем обратную связь и искренне интересуемся тем, чего именно хотят игроки от пострелизной поддержки. Это поможет нам решить, какие элементы боевой системы стоит вернуть в первую очередь, и, возможно, об этом тоже можно будет рассказать подробнее в будущем.