Разработчики Assassin's Creed Black Flag Resynced выпустили видео о развенчании пиратских мифов

Издатель Ubisoft и разработчики грядущего ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced опубликовали специальный видеоматериал, посвященный исторической достоверности игры. В ролике авторы вместе с профильными экспертами — историком Мэттом Льюисом и исследовательницей пиратства доктором Ребеккой Саймон — подробно разобрали ключевые стереотипы о «золотом веке» мореплавателей.
Создатели проекта проверили на прочность популярные клише из поп-культуры. В видео объясняется, какие атрибуты пиратской жизни реальны, а какие являются вымыслом художественной литературы и кинематографа. В частности, эксперты затронули темы зарытых сокровищ, использования черных флагов («Веселого Роджера»), ношения глазных повязок и деревянных протезов, употребления рома, а также существования пиратского кодекса и знаменитой казни с хождением по доске.
Полноценный ремейк культового экшена 2013 года создается силами студии Ubisoft Singapore на современной итерации движка Anvil. Проект предложит игрокам полностью переработанную визуальную составляющую, улучшенные геймплейные механики скрытности и паркура, а также дополнительный сюжетный контент, расширяющий истории Эдварда Кенуэя, Чёрной Бороды и Стида Боннета
Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced на ПК и консолях текущего поколения состоится уже 9 июля 2026 года.
Вспомнилась книжонка
и
Прикольно
Историки фуфлыжники на самом деле......А на самом деле были и аналоги Джека Воробья и Черной Бороды и Флинта и мног одноногих пиратов с попугаем на плече и бутылкой рома в руке...я скажу больше что даже были пираты чисто индейцы (в фильмах и культуре пиратства их не освещают практически)но они были ...весь движ происходил возле современого острова Куба...
ученые ублюдки вы не заберете у нас Джека (аналога Джека который был точно)йохоххо и бутылка рома вам в печень
а версии на русском нет?
Вообще пох как там на самом деле было пиратская тема привлекает сказочной романтикой пальмы , Тортуга , попугаи , пиастры и прочее )