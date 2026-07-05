Разработчики Assassin's Creed Black Flag Resynced выпустили видео о развенчании пиратских мифов

Издатель Ubisoft и разработчики грядущего ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced опубликовали специальный видеоматериал, посвященный исторической достоверности игры. В ролике авторы вместе с профильными экспертами — историком Мэттом Льюисом и исследовательницей пиратства доктором Ребеккой Саймон — подробно разобрали ключевые стереотипы о «золотом веке» мореплавателей.

Создатели проекта проверили на прочность популярные клише из поп-культуры. В видео объясняется, какие атрибуты пиратской жизни реальны, а какие являются вымыслом художественной литературы и кинематографа. В частности, эксперты затронули темы зарытых сокровищ, использования черных флагов («Веселого Роджера»), ношения глазных повязок и деревянных протезов, употребления рома, а также существования пиратского кодекса и знаменитой казни с хождением по доске.

Полноценный ремейк культового экшена 2013 года создается силами студии Ubisoft Singapore на современной итерации движка Anvil. Проект предложит игрокам полностью переработанную визуальную составляющую, улучшенные геймплейные механики скрытности и паркура, а также дополнительный сюжетный контент, расширяющий истории Эдварда Кенуэя, Чёрной Бороды и Стида Боннета

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced на ПК и консолях текущего поколения состоится уже 9 июля 2026 года.