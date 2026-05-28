Red Bull побил рекорд Прыжка веры из Assassin's Creed

Официальный аккаунт Assassin's Creed выложил ролик совместного проекта с Red Bull. Четверо профессиональных спортсменов-экстремалов в реальной жизни повторили самый знаменитый момент серии - Прыжок веры.
Что произошло:
- Атлеты прыгали с пиратского корабля, обрыва и крана.
- Высота прыжка - до 18,2 метров.
- Поставлен новый мировой рекорд по прыжкам в сено.
Видео выглядит впечатляюще: лицезреть, как атлетки прыгают в песок и в сено c большой высоты, довольно забавно.
Не. Без сена это не считово.
Круто.
Круто вот так вот надо отдыхать