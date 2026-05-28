Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 168 оценок

Red Bull побил рекорд Прыжка веры из Assassin's Creed

pgsvcks pgsvcks

Официальный аккаунт Assassin's Creed выложил ролик совместного проекта с Red Bull. Четверо профессиональных спортсменов-экстремалов в реальной жизни повторили самый знаменитый момент серии - Прыжок веры.

Что произошло:

  • Атлеты прыгали с пиратского корабля, обрыва и крана.
  • Высота прыжка - до 18,2 метров.
  • Поставлен новый мировой рекорд по прыжкам в сено.

Видео выглядит впечатляюще: лицезреть, как атлетки прыгают в песок и в сено c большой высоты, довольно забавно.

