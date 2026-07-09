Релиз не спас команду: Ubisoft Barcelona лишилась 51 сотрудника после выхода Assassin's Creed Black Flag Resynced

Запуск Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказался успешным с точки зрения интереса аудитории и предзаказов, однако для десятков разработчиков Ubisoft Barcelona этот релиз стал не поводом для праздника, а началом поиска новой работы. По данным Insider Gaming, студия расформировала команду Assassin’s Creed практически сразу после завершения проекта, а под сокращение попал 51 сотрудник.

Как утверждают источники издания, увольнения не были связаны с коммерческими результатами игры. Обычно Ubisoft распределяет команды на новые проекты ещё до завершения текущих, однако сотрудники барселонского подразделения ещё летом 2025 года предупреждали руководство, что не получили нового назначения. В итоге после окончания разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced команда фактически осталась без следующего проекта.

Один из разработчиков на условиях анонимности заявил, что происходящее отражает более глубокие проблемы внутри компании. По его словам, сотрудники сталкиваются с потерей талантов, давлением со стороны руководства и отсутствием возможности влиять на решения, напрямую затрагивающие их работу. Эти заявления нельзя считать официальной позицией Ubisoft, однако именно они стали причиной масштабного трудового конфликта.

В ответ на объявленные сокращения сотрудники Ubisoft Barcelona при поддержке профсоюза работников игровой индустрии организовали серию забастовок. Акции проходят по вторникам и четвергам с конца июня до середины июля, а их главная цель — добиться пересмотра решения об увольнениях и улучшения условий работы.

Ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне тёплого приёма Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Игра получила высокие оценки критиков и положительные отзывы игроков, однако успешный релиз не смог обеспечить стабильность команде, работавшей над проектом. История Ubisoft Barcelona вновь показывает, что в современной игровой индустрии коммерческий успех отдельной игры далеко не всегда становится гарантией сохранения рабочих мест, особенно в период масштабной реструктуризации компании.