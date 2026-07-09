Релиз ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced вызвал смешанную реакцию игроков в Steam

Компания Ubisoft выпустила приключенческий экшен Assassin's Creed Black Flag Resynced, который представляет собой обновленную версию знаменитой пиратской игры 2013 года. Проект сразу после релиза 9 июля 2026 года получил противоречивые отзывы пользователей на площадке Steam.

Одним из главных достоинств обновленной версии игроки называют визуальную составляющую. Разработчики перенесли игру на современную версию движка Anvil, добавив реалистичное освещение, улучшенные эффекты воды и полноценную трассировку лучей. Многие пользователи отмечают, что карибские пейзажи и подводный мир выглядят очень современно, а оптимизация на персональных компьютерах и портативной консоли Steam Deck позволяет добиться стабильной частоты кадров на средних конфигурациях. Также положительные отзывы заслужили изменения в структуре миссий, из которых убрали затянутые задания со слежкой, и улучшенная система развития убежища главного героя Эдварда Кенуэя.

Тем не менее техническое исполнение вызвало немало вопросов у покупателей. Большое количество жалоб связано с принудительной интеграцией лаунчера Ubisoft Connect, который на старте работал нестабильно, мешая регистрации новых аккаунтов и запуску игры. Кроме того, игроки критикуют ограничение частоты кадров в сюжетных катсценах, которая заблокирована на значении 30 кадров в секунду. Некоторые пользователи также столкнулись с вылетами, рассинхронизацией звука и графическими багами, включая застревание персонажей в текстурах.

Серьезное недовольство аудитории вызвала ценовая политика издателя и агрессивная монетизация. Помимо базовой стоимости в 60 евро, проект получил на старте несколько платных косметических дополнений на общую сумму более 80 евро, а в главном меню появилась реклама других игр компании, включая Assassin's Creed Shadows. Пользователи из стран СНГ отдельно отмечают отсутствие русской озвучки, которая присутствовала в оригинале 2013 года, а игроки из европейских регионов жалуются на технические проблемы с доступностью других локализаций на релизе.

Игровой процесс также подвергся изменениям, которые оценили далеко не все фанаты оригинала. Разработчики переработали боевую систему, попытавшись совместить классические механики с элементами из ролевых частей серии. В результате критики подверглось отсутствие возможности использовать скрытые клинки в качестве основного оружия во время боя и невозможность подбирать оружие врагов. Противники получили большее количество здоровья, из-за чего сражения с боссами стали напоминать битвы из последних частей франшизы, а обновленный паркур, по мнению некоторых игроков, потерял былую плавность.