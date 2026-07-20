Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag назвали одной из самых графически продвинутых игр для PS5 Pro

Несмотря на то что премиальная консоль PlayStation 5 Pro всё еще испытывает дефицит тайтлов, оптимизированных под её мощное железо, недавний релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced от Ubisoft Singapore стал ярким исключением. Вышедший ремейк пиратского экшена с ходу завоевал признание владельцев флагманской платформы.

Игровое сообщество буквально завалило соцсети и форумы восторженными отзывами, назвав пиратские приключения Эдварда Кенуэя одним из самых красивых тайтлов на консоли. Главной темой для обсуждения стали скриншоты невероятного качества. Игроки особенно хвалят безупречную работу освещения и технологию HDR, которая здесь, в отличие от многих других проектов, выглядит максимально естественно. Мощное железо PS5 Pro позволило разработчикам выжать максимум из графического движка Anvil, обеспечив реалистичное отображение тропической растительности, воды и естественную цветопередачу HDR на райских пляжах Карибского бассейна.

Высокое качество визуального исполнения конвертировалось в отличные оценки в цифровом магазине PlayStation Store. И хотя рецензенты сходятся во мнении, что основные геймплейные механики и дизайн миссий сохранили архаичные черты оригинала тринадцатилетней давности, передовая графическая составляющая ремейка полностью компенсирует эти недостатки в глазах аудитории.