Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag все же может выйти в 2025 году

Слухи о ремейке одной из самых популярных игр серии Assassin's Creed — Black Flag — в последние месяцы приобретают всё большую огласку. Новая информация из инсайдерских источников добавила масла в огонь: стало известно, что Ubisoft, возможно, уже начала этап плейтестов проекта. Это может быть признаком подготовки к скорому официальному анонсу.

Согласно сообщениям, Ubisoft Research Labs разослала опросы на тему Assassin's Creed Black Flag, что многие фанаты восприняли как косвенное подтверждение активной работы над ремейком. Ранее уже ходили слухи, что проект разрабатывается на обновлённой версии движка Anvil и включает значительные улучшения, такие как новая боевая система, вдохновлённая механиками Soulslike-игр, переработанная стелс-механика и добавление реалистичных экосистем.

Примечательно, что на фоне задержки выхода Assassin's Creed Shadows (новой части серии, запланированной на март 2025 года) некоторые аналитики предполагали перенос ремейка Black Flag на 2026 год. Однако свежие слухи намекают, что Ubisoft всё же рассчитывает выпустить обновлённый пиратский экшен в 2025 году.

Несмотря на возрастающий интерес к проекту, Ubisoft пока не делала официальных заявлений. Прошлые слухи указывали на возможные серьёзные изменения в геймплее, включая переработку боевой системы и улучшение открытого мира. Если верить этим инсайдам проект станет не просто ремастером, а полноценным переосмыслением оригинала.