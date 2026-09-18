Ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced получил дебютную скидку в Steam

Французский издатель Ubisoft перенес празднование своего 40-летия на платформу Steam. Ранее юбилейная акция стартовала в собственном цифровом магазине компании, а теперь специальные предложения стали доступны и пользователям площадки Valve. Сниженные цены на игры издательства будут действовать до 1 октября.

Главным событием распродажи стало появление в списке скидок недавней новинки — официального ремейка культового пиратского экшена Assassin's Creed Black Flag Resynced. Обновленные приключения Эдварда Кенуэя уже сейчас можно приобрести со скидкой 10%.

Помимо флагманского ремейка, в праздничную линейку вошли и другие известные проекты компании. В частности, метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown получила 70-процентную скидку, а шутер Far Cry 6 отдают с максимальной уценкой в 90%. Ознакомиться с полным перечнем предложений юбилейной распродажи можно на странице акции.