Ремейк Assassin's Creed Black Flag стал лидером продаж в PlayStation Store в ряде регионов

Ubisoft наконец прервала молчание и официально представила ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, слухи о котором ходили последние месяцы. Анонс вызвал колоссальный отклик: первый же трейлер спровоцировал волну предзаказов, благодаря чему обновленная версия с подзаголовком Resynced мгновенно взлетела на вершины чартов PlayStation Store. Лидерство зафиксировано в десяти крупнейших регионах, включая рынок США и ведущие страны Европы.

Обновленный экшен на пиратскую тематику уверенно потеснил конкурентов, включая многообещающую новинку от PlayStation — Saros. Примечательно, что игроки чаще всего выбирают расширенное издание (Deluxe): это подтверждает не только высокую лояльность к франшизе, но и готовность аудитории доплачивать за качественный дополнительный контент. Возвращение Эдварда Кенуэя оказалось именно тем событием, которого ждало сообщество.

Успех Resynced доказывает, что Assassin’s Creed остается одной из самых влиятельных серий в мире, когда разработчики попадают в ожидания фанатов. Несмотря на теплый прием Saros критиками, цифры продаж вновь вывели в лидеры проверенную временем франшизу. Для руководства Ubisoft это недвусмысленный намек: ставка на классические механики и любимых героев — самый эффективный путь развития компании.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.