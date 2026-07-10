Ремейк Assassin's Creed Black Flag устроил пиратский рейд на соцсети - в акции участвуют даже McDonald's

Ubisoft необычным образом отметила запуск Assassin's Creed Black Flag Resynced, превратив рекламную кампанию в настоящий «пиратский рейд». В день релиза множество игровых компаний и брендов неожиданно изменили оформление своих страниц в социальных сетях, будто их «захватили» пираты.

К акции присоединились аккаунты Dead by Daylight, Control, Epic Games Store, SteelSeries и ряда других компаний. На страницах появились фирменный чёрный пиратский флаг и сообщения о том, что их ресурсы были «абордированы». Не остались в стороне и внутренние франшизы Ubisoft — Watch Dogs, Rabbids и For Honor, однако самым неожиданным участником кампании стал McDonald's.

Одновременно официальные аккаунты Assassin's Creed опубликовали код, позволяющий получить бесплатную обезьянку-питомца для корабля. Такой бонус стал частью праздничной акции в честь выхода игры и быстро привлёк внимание сообщества.

Подобные масштабные кросс-промо редко встречаются даже среди крупных издателей, поэтому маркетинговый ход Ubisoft уже стал одной из самых обсуждаемых тем вокруг релиза. Как именно компании удалось привлечь к кампании сторонние бренды, остаётся неизвестным, однако эффект оказался заметным — игроки активно обсуждают необычную рекламную акцию наряду с самой игрой.

Assassin's Creed Black Flag Resynced уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра также получила высокие оценки прессы: например, IGN выставил ремастеру 9 баллов из 10, отметив, что обновлённая версия успешно адаптирует одну из лучших частей серии к современным стандартам.