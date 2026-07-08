Самый главный пират в Steam! Предзаказы Assassin's Creed Black Flag Resynced уже обошли общие продажи Skull & Bones

До выхода ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced остаются считанные часы (но если вы самый отверженный пират, то игра конечно уже доступна для вас), но игра уже сейчас демонстрирует отличные коммерческие результаты. Аналитики из игровой индустрии подтверждают, что возвращение капитана Эдварда Кенуэя стало тем самым спасательным кругом, в котором отчаянно нуждалась Ubisoft на фоне последних неудач.

Рис Эллиотт из агентства Alinea Analytics опубликовал масштабный отчет о финансовых успехах грядущего ремейка. Согласно инфографике, основанной на показателях площадки Steam, еще до официального запуска игроки предзаказали 300 000 копий игры. Это сгенерировало около 14 миллионов долларов чистой предварительной выручки, при этом в «списках желаемого» проект удерживают впечатляющие 1,2 миллиона пользователей платформы.

Одних только предзаказов Black Flag Resynced хватило, чтобы с легкостью превзойти совокупные пожизненные продажи Skull & Bones в Steam — многострадального и дорогостоящего «АААА»-симулятора пиратских кораблей от самой же Ubisoft, который с момента своего релиза в 2024 году, по оценкам аналитиков, едва преодолел порог в 150 000 проданных копий. Аудитория ремейка активно пересекается с фанатами других пиратских проектов: статистическая база Steam показывает, что проект активно скупают игроки в Sea of Thieves (25%) и недавней Windrose (7%).

Огромный интерес аудитории заметно контрастирует и с предыдущим крупным релизом франшизы — Assassin's Creed Shadows. Эллиотт сообщает, что предварительные заказы карибского приключения превышают показатели японской части в 5,39 раза. Напомним, что вышедшая в 2025 году Shadows пострадала от смешанных отзывов и длительных скандалов, остановившись на цифре в 5,7 млн проданных копий на всех платформах. В результате Ubisoft полностью прекратила поддержку игры всего спустя 12 месяцев после релиза, ограничившись одним дополнением.

Сам ремейк разрабатывается полностью с нуля и делает упор исключительно на сюжетной пиратской кампании Эдварда Кенуэя. Как стало известно ранее, авторы решили вырезать мультиплеерный режим и секции за стенами Анимуса в современности, расширив вместо этого основной исторический сюжет. Выход Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится уже завтра, 9 июля 2026 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.