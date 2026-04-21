Слили Twitch-награды за стримы по Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Утечки в Ubisoft продолжаются. За несколько дней до презентации ремейка Assassin's Creed: Black Flag про Карибский бассейн интернет заполнило множество деталей проекта, которые должны были стать официальными анонсами.

Накануне на платформе Reddit была опубликована очередная порция промоматериалов. На этот раз кто-то из партнеров-стримеров «слил» макет рекламного баннера с наградами за просмотр. Из опубликованного скриншота следует, что зрителям грядущей официальной трансляции Black Flag Resynced на Twitch издательство приготовило внутриигровой подарок — пистолет под названием «Руфино». Чтобы получить элегантное оружие, пользователям достаточно будет просто смотреть прямую трансляцию стримеров по новой части в течение двадцати минут.

Геймерское сообщество уже традиционно отреагировало на новый «эксклюзивный инсайд» от Ubisoft шутками. Пользователи отмечают абсурдность ситуации: игра генерирует утечки со скоростью, заставляющей подозревать авторов в спланированном партизанском маркетинге. «Этот ремейк имеет больше пробоин, чем деревянный пиратский корабль», — пошутил один из комментаторов. При этом у фанатов закрались сомнения: выдавать внутриигровые подарки для одиночного проекта за три месяца до его официального релиза кажется крайне странным шагом со стороны маркетингового отдела. В комментариях игроки надеются, что озвученная ранее июльская дата может оказаться «фейковой», а саму игру Ubisoft выпустит прямо в день премьеры трейлера или значительно раньше июля.

Ранее аудитория уже успела ознакомиться как с концепт-артами обновленного Эдварда Кенуэя из цифрового магазина Ubisoft+, так и с реальными кинематографическими кадрами грядущего трейлера.

Презентация ремейка состоится уже в этот четверг, а полноценный выпуск Assassin's Creed Black Flag Resynced по-прежнему предварительно назначен на лето — ориентировочно 9 июля 2026 года.