Слух: Анонс ремейка Assassin's Creed "Black Flag Resynced" состоится в середине апреля, а релиз уже этим летом

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон вновь подогрел интерес к возвращению одной из самых любимых частей франшизы Assassin’s Creed. В свежем выпуске подкаста Insider Gaming он подтвердил, что проект, фигурирующий под названием Black Flag Resynced, находится на финишной прямой.

Основные детали из инсайда:

Анонс: Официальная презентация игры должна состояться в середине апреля. Похоже, Ubisoft готовит отдельный цифровой ивент или короткий тизер-трейлер.

Дата выхода: Хендерсон настаивает, что игру не придется ждать долго — релиз намечен на лето 2026 года.

Что это будет: Хотя проект получил подзаголовок Resynced, до сих пор идут споры, является ли он полноценным ремейком на движке последних частей серии или же это масштабный «некстген-ремастер» с переработанными механиками морских сражений.

Ранее в сети уже всплывала информация, что над обновлением приключений Эдварда Кенуэя работает студия Ubisoft Singapore (авторы многострадальной Skull and Bones), которая использует наработки по водным технологиям для улучшения оригинальной игры 2013 года.



Если информация подтвердится, то лето для фанатов скрытых клинков и пиратского рома будет жарким.