ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 705 оценок

Слух: появились подробности предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

AceTheKing AceTheKing

Издание Jeux Vidéo Magazine, которое ранее отметилось достоверными утечками касательно игр Ubisoft, поделилось новыми подробностями предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

Основные детали:

  • В ремейке современные события будут заменены более насыщенным контентом из пиратской эпохи Эдварда (на несколько часов больше, чем в оригинале).
  • Геймплей приблизится к стилю RPG, характерному для новых игр серии AC.
  • Появятся характеристики добычи и снаряжения Эдварда.
  • Система инвентаря и боевая система будут больше походить на RPG, чем на постановочные бои оригинала.
  • Отсутствие загрузочных экранов при перемещении между кораблём и сушей.
  • Карта не станет больше, но на островах будет больше занятий и дополнительного контента.
  • Ожидается включение вырезанного из оригинала контента, например, фрагментов сюжетной линии Мэри Рид, вырезанных в 2013 году.
  • Это не высокобюджетный ремейк уровня Resident Evil 2 или Silent Hill 2, а скорее точная переработка с обновлениями.
  • Ремейк использует новый движок Anvil Pipeline от Ubisoft (такой же, как у Assassin's Creed: Shadows).
  • Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.

По данным инсайдера, релиз ремейка запланирован на начало 2026 года (вероятно, март), хотя некоторые источники полагают, что он может быть перенесен на конец 2026 года.

34
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
Spillik
Геймплей приблизится к стилю RPG, характерному для новых игр серии AC.
Появятся характеристики добычи и снаряжения Эдварда.

Пaраша.

Отсутствие загрузочных экранов при перемещении между кораблём и сушей.

Видимо игру перепутали.

14
TerryTrix
Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.

Так и есть походу.

1
VenomTRat

Ты давно в бф играл? Любой город - загрузка , любой крупный остров - загрузка, любая активность - загрузка

1
Spillik VenomTRat

Давно играл. Какие там загрузочные экраны? Пришвартовался и катсцена миссии началась?

2
Пользователь ВКонтакте

Ubisoft: // Семён Дум

10
Coo6II]eHuE

Помянем

6
TerryTrix

🫡

3
Tommy451

всё очень плохо, осталось донатный магаз добавить и гриндволл

5
AndrewSolt

В Блэк Флаге уже были продаваемые карты с улучшениями корабля и ещё с чем-то, которые добывались в игре.

1
Tommy451 AndrewSolt

Зная какими Юбики стали, то щас добавят единорогов с драконами и радужные паруса или типа того)

1
AndrewSolt
Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.

Потому что никто не играл в Skull & Bones?)))

5
AlexVurhis

Закройте уже хоть кто-нибудь эту контору жаб

5
TerryTrix

Легче сказать, чем сделать.

1
KIBERMAX
Геймплей приблизится к стилю RPG, характерному для новых игр серии AC.

Ну тут ГГ

Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.

Пока читал чуть со стула не упал от смеха.

5
Black3D

Вырезанные органы Дезмонда вернут назад? Никак не забуду мини-игру из тройки "подержись за камень".

5
Rograx

Да она же и сейчас смотрится очень хорошо, на кой ей ремейк? Пустая попытка заработать хоть на чем нибудь?

4
Walkan90

Да они не один ремейк еще не родили за все время с момента анонсов, а это уже лет 5. С таким подходом и видимо кривыми руками так они точно не заработают даже гроши.

1
MunchkiN 616

будет интересно посмотреть насколько улучшится графон

4
TerryTrix

улучшат его максимум процентов на 10.

4
MunchkiN 616 TerryTrix

графон в ас немного устаревший уже в прошлом поколении. если рейтрейсинг хорошо прикрутят прикрутят то он улчится

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ