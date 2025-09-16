Слух: появились подробности предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Издание Jeux Vidéo Magazine, которое ранее отметилось достоверными утечками касательно игр Ubisoft, поделилось новыми подробностями предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

Основные детали:

В ремейке современные события будут заменены более насыщенным контентом из пиратской эпохи Эдварда (на несколько часов больше, чем в оригинале).

Геймплей приблизится к стилю RPG, характерному для новых игр серии AC.

Появятся характеристики добычи и снаряжения Эдварда.

Система инвентаря и боевая система будут больше походить на RPG, чем на постановочные бои оригинала.

Отсутствие загрузочных экранов при перемещении между кораблём и сушей.

Карта не станет больше, но на островах будет больше занятий и дополнительного контента.

Ожидается включение вырезанного из оригинала контента, например, фрагментов сюжетной линии Мэри Рид, вырезанных в 2013 году.

Это не высокобюджетный ремейк уровня Resident Evil 2 или Silent Hill 2, а скорее точная переработка с обновлениями.

Ремейк использует новый движок Anvil Pipeline от Ubisoft (такой же, как у Assassin's Creed: Shadows).

Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.

По данным инсайдера, релиз ремейка запланирован на начало 2026 года (вероятно, март), хотя некоторые источники полагают, что он может быть перенесен на конец 2026 года.