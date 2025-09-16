Слух: появились подробности предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Издание Jeux Vidéo Magazine, которое ранее отметилось достоверными утечками касательно игр Ubisoft, поделилось новыми подробностями предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.
Основные детали:
- В ремейке современные события будут заменены более насыщенным контентом из пиратской эпохи Эдварда (на несколько часов больше, чем в оригинале).
- Геймплей приблизится к стилю RPG, характерному для новых игр серии AC.
- Появятся характеристики добычи и снаряжения Эдварда.
- Система инвентаря и боевая система будут больше походить на RPG, чем на постановочные бои оригинала.
- Отсутствие загрузочных экранов при перемещении между кораблём и сушей.
- Карта не станет больше, но на островах будет больше занятий и дополнительного контента.
- Ожидается включение вырезанного из оригинала контента, например, фрагментов сюжетной линии Мэри Рид, вырезанных в 2013 году.
- Это не высокобюджетный ремейк уровня Resident Evil 2 или Silent Hill 2, а скорее точная переработка с обновлениями.
- Ремейк использует новый движок Anvil Pipeline от Ubisoft (такой же, как у Assassin's Creed: Shadows).
- Разработчики повторно используют некоторые ресурсы из Skull & Bones, чтобы сократить расходы, но игроки не заметят этого.
По данным инсайдера, релиз ремейка запланирован на начало 2026 года (вероятно, март), хотя некоторые источники полагают, что он может быть перенесен на конец 2026 года.
Пaраша.
Видимо игру перепутали.
Так и есть походу.
Ты давно в бф играл? Любой город - загрузка , любой крупный остров - загрузка, любая активность - загрузка
Давно играл. Какие там загрузочные экраны? Пришвартовался и катсцена миссии началась?
Ubisoft: // Семён Дум
Помянем
🫡
всё очень плохо, осталось донатный магаз добавить и гриндволл
В Блэк Флаге уже были продаваемые карты с улучшениями корабля и ещё с чем-то, которые добывались в игре.
Зная какими Юбики стали, то щас добавят единорогов с драконами и радужные паруса или типа того)
Потому что никто не играл в Skull & Bones?)))
Закройте уже хоть кто-нибудь эту контору жаб
Легче сказать, чем сделать.
Ну тут ГГ
Пока читал чуть со стула не упал от смеха.
Вырезанные органы Дезмонда вернут назад? Никак не забуду мини-игру из тройки "подержись за камень".
Да она же и сейчас смотрится очень хорошо, на кой ей ремейк? Пустая попытка заработать хоть на чем нибудь?
Да они не один ремейк еще не родили за все время с момента анонсов, а это уже лет 5. С таким подходом и видимо кривыми руками так они точно не заработают даже гроши.
будет интересно посмотреть насколько улучшится графон
улучшат его максимум процентов на 10.
графон в ас немного устаревший уже в прошлом поколении. если рейтрейсинг хорошо прикрутят прикрутят то он улчится