Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 721 оценка

Слух: появились скриншоты из ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в сети появились скриншоты, на которых как утверждается представлен предстоящий ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag.

Являются ли эти скриншоты подлинными - на данный момент неизвестно, но очень похоже на то. Несмотря на низкое качество скриншотов, можно заметить сильно похорошевшую графику относительно оригинальной игры. Вероятно официальный анонс ремейка уже не за горами.

Слух: появились подробности предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

По данным инсайдеров, релиз ремейка запланирован на начало следующего года - ориентировочно в марте.

23
12
Комментарии:  12
no homo

опять слив в 4k 240 фпс

8
Night Driving Avenger

Версия с Xbox Series S

2
foolery

как обычно дали задание "сними максимально всрато, будто это слив, ща суету наводить будем"

6
Tommy451

я было подумал что это фейк из нейросетки, но потом вспомнил что у Юбиков сливы обычное дело, так что это правда

4
sasha1221d

Выглядит как что-то, что не потянет( Хорошо хоть оригинал уже прошёл!

3
Punisher1

Сомнительно но ок.

2
Old-Waldemar

Почему когда кто-то что-то "сливает", то это обязательно в отвратном качестве? Такое ощущение, что все эти сливальщики" пользуются телефонами VisualPhone VP-210 и компьютерами Commodore 64 Games System

KPAHbl4

наверное в очке прячут 2мп камеру))

VIGITAL ART

Графен тут могут выкрутить нормально так.Так как игра то компактная океан и острова.

Misha Mi

Очень таки графон хорош, главное чтоб оптимизация была! А то в последнее время это ой как проблема с этим. А так с большим удовольствием пройду снова эту часть!))

MrX11

Выглядит сочно, но вангую все обдристают из за оптимизации и пойдут гонять ориг, в принципе как и всегда у юбиков в этом плане ничего не меняется )

создатель русского репа
Являются ли эти скриншоты подлинными - на данный момент неизвестно

щас я посру и сфоткаю дерьмо, это будет слух о ремейке сплинтер села, завтра опубликуешь, мусор