Слух: появились скриншоты из ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Сегодня в сети появились скриншоты, на которых как утверждается представлен предстоящий ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag.

Являются ли эти скриншоты подлинными - на данный момент неизвестно, но очень похоже на то. Несмотря на низкое качество скриншотов, можно заметить сильно похорошевшую графику относительно оригинальной игры. Вероятно официальный анонс ремейка уже не за горами.

По данным инсайдеров, релиз ремейка запланирован на начало следующего года - ориентировочно в марте.