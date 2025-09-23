Слух: появились скриншоты из ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Сегодня в сети появились скриншоты, на которых как утверждается представлен предстоящий ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag.
Являются ли эти скриншоты подлинными - на данный момент неизвестно, но очень похоже на то. Несмотря на низкое качество скриншотов, можно заметить сильно похорошевшую графику относительно оригинальной игры. Вероятно официальный анонс ремейка уже не за горами.
По данным инсайдеров, релиз ремейка запланирован на начало следующего года - ориентировочно в марте.
опять слив в 4k 240 фпс
Версия с Xbox Series S
как обычно дали задание "сними максимально всрато, будто это слив, ща суету наводить будем"
я было подумал что это фейк из нейросетки, но потом вспомнил что у Юбиков сливы обычное дело, так что это правда
Выглядит как что-то, что не потянет( Хорошо хоть оригинал уже прошёл!
Сомнительно но ок.
Почему когда кто-то что-то "сливает", то это обязательно в отвратном качестве? Такое ощущение, что все эти сливальщики" пользуются телефонами VisualPhone VP-210 и компьютерами Commodore 64 Games System
наверное в очке прячут 2мп камеру))
Графен тут могут выкрутить нормально так.Так как игра то компактная океан и острова.
Очень таки графон хорош, главное чтоб оптимизация была! А то в последнее время это ой как проблема с этим. А так с большим удовольствием пройду снова эту часть!))
Выглядит сочно, но вангую все обдристают из за оптимизации и пойдут гонять ориг, в принципе как и всегда у юбиков в этом плане ничего не меняется )
