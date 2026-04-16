Слух: сегодня Ubisoft проведет закрытую презентацию ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Ubisoft работает над Assassin's Creed Black Flag Resynced — ремейком одной из самых любимых частей серии. Хотя официальной даты презентации пока нет, первый трейлер может появиться в ближайшие часы.

По информации инсайдера Тома Хендерсона, сегодня (четверг, 16 апреля) Ubisoft проводит закрытое мероприятие для прессы и блогеров. Публичный анонс и выход трейлера обычно следуют сразу за такими показами — возможно, это случится уже на днях или даже сегодня вечером. В сети также ходят слухи о презентации на следующей неделе, но пока это лишь неофициальная информация.

Вышедшая в 2013 году после завершения сюжетной линии Дезмонда Майлса, Assassin's Creed IV: Black Flag прославилась тем, что успешно развила систему морской навигации и сражений, представленную в третьей части серии.

Цель Ubisoft в этой новой версии — не только обновить техническую и визуальную составляющую в соответствии с возможностями консолей нынешнего поколения, но и кое-что еще: согласно утечке, появившейся в сети, игроки могут ожидать новый контент и неопубликованные ранее истории в Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Если презентация действительно проходит сегодня, официальный релиз трейлера может состояться в промежутке между 19:00 и 21:00 по московскому времени (традиционное время для анонсов Ubisoft).