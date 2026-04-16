Слух: сегодня Ubisoft проведет закрытую презентацию ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Ubisoft работает над Assassin's Creed Black Flag Resynced — ремейком одной из самых любимых частей серии. Хотя официальной даты презентации пока нет, первый трейлер может появиться в ближайшие часы.
По информации инсайдера Тома Хендерсона, сегодня (четверг, 16 апреля) Ubisoft проводит закрытое мероприятие для прессы и блогеров. Публичный анонс и выход трейлера обычно следуют сразу за такими показами — возможно, это случится уже на днях или даже сегодня вечером. В сети также ходят слухи о презентации на следующей неделе, но пока это лишь неофициальная информация.
Вышедшая в 2013 году после завершения сюжетной линии Дезмонда Майлса, Assassin's Creed IV: Black Flag прославилась тем, что успешно развила систему морской навигации и сражений, представленную в третьей части серии.
Цель Ubisoft в этой новой версии — не только обновить техническую и визуальную составляющую в соответствии с возможностями консолей нынешнего поколения, но и кое-что еще: согласно утечке, появившейся в сети, игроки могут ожидать новый контент и неопубликованные ранее истории в Assassin’s Creed Black Flag Resynced.
Если презентация действительно проходит сегодня, официальный релиз трейлера может состояться в промежутке между 19:00 и 21:00 по московскому времени (традиционное время для анонсов Ubisoft).
вообще не понимаю, откуда столько фанатов у этой части. 80% геймплея куда-то плывёшь, ассасинства как такового нет. дропнул это уныние где-то посередине
А ещё, завтра выходит гта 10
В данном случае хочется что бы это оказалось правдой и я искренне желаю им не обосраться в очередной раз, хотя надежды что они сделают годный ремейк крайне мало.
Для меня это последняя их годная игра в серии да и просто просто классная игра в шикарном пиратском сеттинге, то время когда Юбики еще умели удивлять действительно уникальными играми которые хотелось купить, не то что их сегодняшний конвейерный шлак который бесплатно нахрен не нужен.
Ждем ждем, очень интересно посмотреть на графику) Хотя мне кажется CD будет трудновато пореплюнуть
Закрытая презентация: соберутся толпой в туалете, посмотреть с одного телефона ролик шакального качества.