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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 315 оценок

Слух: стало известно какие классические костюмы ассасинов добавят в Assassin's Creed: Black Flag Resynced

AceTheKing AceTheKing

В сети появилась информация о предстоящих костюмах, которые Ubisoft планирует добавить в Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Пользователи обнаружили в файлах игры информацию о пока недоступных классических костюмах, которые носили главные герои других частей франшизы: костюм Джейкоба Фрая, Алексиоса, Байека, Шея Кормака, Агиллара и Арно Дориана. Так же планируется добавление костюмов Эцио и Альтаира. На данный момент неизвестно будут ли костюмы платными или нет.

Любопытно, что костюм Джейкоба Фрая может появиться впервые вне Assassin's Creed: Syndicate - ранее Ubisoft по каким-то причинам предпочитала не вспоминать про этого персонажа. Судя по всему, все эти костюмы добавят в будущих обновлениях для игры.

Слухи 50
6
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
RPG fan of games
Любопытно, что костюм Джейкоба Фрая может появиться впервые вне Assassin's Creed: Syndicate

Он в ремастере тройки был.

3
ConciseYu

слоупок что ли, давно разблокировали все костюмы

2
Антон Радикалушкин

Ценник бы снизили чутка, 3к за костюм когда в тенях около 1500

1
WishfulWynne

эти шкурки будут бесплатно а вот коллаба с гта6 скорее всего за мани