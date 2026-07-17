Слух: стало известно какие классические костюмы ассасинов добавят в Assassin's Creed: Black Flag Resynced

В сети появилась информация о предстоящих костюмах, которые Ubisoft планирует добавить в Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Пользователи обнаружили в файлах игры информацию о пока недоступных классических костюмах, которые носили главные герои других частей франшизы: костюм Джейкоба Фрая, Алексиоса, Байека, Шея Кормака, Агиллара и Арно Дориана. Так же планируется добавление костюмов Эцио и Альтаира. На данный момент неизвестно будут ли костюмы платными или нет.

Любопытно, что костюм Джейкоба Фрая может появиться впервые вне Assassin's Creed: Syndicate - ранее Ubisoft по каким-то причинам предпочитала не вспоминать про этого персонажа. Судя по всему, все эти костюмы добавят в будущих обновлениях для игры.