Слухи об анонсе ремейка Assassin's Creed Black Flag на Xbox Developer Direct усиливают давление на Ubisoft

В сообществе Assassin’s Creed всё активнее обсуждают возможный показ ремейка Assassin’s Creed Black Flag на ближайшем Xbox Developer Direct. Именно это мероприятие фанаты сейчас считают самым вероятным моментом для официального анонса ремейка, слухи о котором не утихают уже несколько месяцев.

Ожидания подогреваются сразу несколькими факторами. Во-первых, утечки указывают на релиз ремейка Black Flag до конца марта 2026 года, а значит, времени для презентации остаётся всё меньше. Во-вторых, европейская рейтинговая система PEGI уже упоминала проект, а сама Ubisoft ранее подтверждала планы выпустить неанонсированную игру в этом же временном окне.

На фоне этого отсутствие ремейка на The Game Awards 2025 многие восприняли как сознательный перенос анонса. Теперь внимание переключилось на Xbox Developer Direct: более компактный формат шоу и партнёрство Microsoft с Ubisoft+, в рамках которого игры серии Assassin’s Creed уже появлялись в подписке, делают эту площадку логичным выбором для первого показа.

В соцсетях фанаты открыто пишут, что ждут именно трейлер или хотя бы короткий тизер на презентации Xbox. Некоторые отмечают, что Ubisoft может воспользоваться эффектом неожиданности, сделав Black Flag главным сюрпризом трансляции, даже на фоне таких ожидаемых проектов, как Fable или Forza Horizon 6.

Официальных подтверждений пока нет, но если слухи верны, Xbox Developer Direct может стать точкой, где Ubisoft наконец покажет, как выглядит обновлённое возвращение Эдварда Кенуэя. В противном случае недовольство и нетерпение фанатов, судя по всему, только усилятся.