Слухи подтверждаются: Amazon случайно рассекретил артбук обновленной Assassin's Creed IV: Black Flag

Похоже, тайна, которую Ubisoft пыталась скрыть последние несколько лет, наконец-то раскрыта самым неожиданным способом. На страницах британского Amazon была обнаружена страница с предварительным заказом официального артбука, что уже не оставляет никаких сомнений! Обновление издание Assassin's Creed 4: Black Flag точно существует и его релиз где-то на горизонте.

На странице Amazon обнаружен артбук под названием Art/Assassins Creed Black Flag Remaster. В карточке товара указан не только сам продукт, но и его издатель — компания Titan Books. Это придает утечке весомости, так как именно это издательство имеет долгую историю сотрудничества с Ubisoft, выпуская артбуки, гайды и энциклопедии по всей вселенной Assassin’s Creed еще с 2012 года.

Более того, на странице засветилась и возможная дата релиза книги — 24 марта 2026 года. В твердом переплете обещают 224 страницы концепт-артов и иллюстраций. Обычно подобный мерчендайз выходит либо одновременно с игрой, либо вскоре после ее релиза, что может намекать на то, что обновленные приключения Эдварда Кенуэя появятся на полках магазинов уже этой весной или в начале лета.

Сообщество встретило находку с энтузиазмом, смешанным с иронией, называя ремастер «самым плохо охраняемым секретом» индустрии. Несмотря на появление такого весомого "доказательства", когда именно ждать саму игру — по-прежнему неизвестно. Ранее авторитетные инсайдеры сообщали, что Assassin’s Creed: Black Flag Remake не появится на State of Play, но релиз уже в планах. Остается надеяться, что после такой утечки Ubisoft не станет затягивать с официальным анонсом.