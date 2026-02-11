Слухи подтверждаются: Amazon случайно рассекретил артбук обновленной Assassin's Creed IV: Black Flag

Похоже, тайна, которую Ubisoft пыталась скрыть последние несколько лет, наконец-то раскрыта самым неожиданным способом. На страницах британского Amazon была обнаружена страница с предварительным заказом официального артбука, что уже не оставляет никаких сомнений! Обновление издание Assassin's Creed 4: Black Flag точно существует и его релиз где-то на горизонте.
На странице Amazon обнаружен артбук под названием Art/Assassins Creed Black Flag Remaster. В карточке товара указан не только сам продукт, но и его издатель — компания Titan Books. Это придает утечке весомости, так как именно это издательство имеет долгую историю сотрудничества с Ubisoft, выпуская артбуки, гайды и энциклопедии по всей вселенной Assassin’s Creed еще с 2012 года.
Более того, на странице засветилась и возможная дата релиза книги — 24 марта 2026 года. В твердом переплете обещают 224 страницы концепт-артов и иллюстраций. Обычно подобный мерчендайз выходит либо одновременно с игрой, либо вскоре после ее релиза, что может намекать на то, что обновленные приключения Эдварда Кенуэя появятся на полках магазинов уже этой весной или в начале лета.
Сообщество встретило находку с энтузиазмом, смешанным с иронией, называя ремастер «самым плохо охраняемым секретом» индустрии. Несмотря на появление такого весомого "доказательства", когда именно ждать саму игру — по-прежнему неизвестно. Ранее авторитетные инсайдеры сообщали, что Assassin’s Creed: Black Flag Remake не появится на State of Play, но релиз уже в планах. Остается надеяться, что после такой утечки Ubisoft не станет затягивать с официальным анонсом.
Playstation 3 graphics engine ? 👎💩
Сделал выводы графики игры по слитому АРТУ 🤣
это давно уже не тайна,тайна увидеть визуал,только причем тут ремастер?
Ремаст или ремейк?!? Определитесь там уже
да
Забавно, да? Написано ремастер...
"случайно", ага.
Ну от ремастера много инноваций не ждите...
Assassin's Creed IV: Black Flag последний достойный ассасин, со скипом ещё можно добавить unity, а остальные части мало общего имеют с ассасином