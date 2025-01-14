СМИ: В ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag ожидаются серьёзные геймплейные улучшения, а релиз намечен на ноябрь

Журналисты портала MP1ST поделились новыми подробностями о ремейке культовой Assassin’s Creed 4: Black Flag. Согласно их источникам, проект находится в разработке, и это будет не просто визуальное обновление, а полноценный пересмотр оригинальной игры с внедрением новых механик.
Как сообщается, ремейк строится на обновлённом движке Anvil, который используется во всех современных частях серии. Среди упомянутых улучшений:
- Новые системы геймплея. Разработчики делают акцент на обновлении боевой механики и взаимодействии с дикой природой.
- Расширенные экосистемы. Игроки смогут глубже взаимодействовать с миром, который обещают сделать более насыщенным и живым.
- Графическое обновление. Несмотря на упор на геймплейные новшества, ремейк также будет соответствовать современным стандартам графики.
Согласно источникам, релиз Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake намечен на ноябрь 2025 года.
Это информация совпадает и хорошо дополняет прошлые утечки, которые ходили вокруг проекта в прошлом году. Что интересно, MP1ST уже не первый раз делится интересными инсайдами. Ранее именно они раскрыли правдоподобные сведения о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion.
На данный момент Ubisoft официально не подтвердила существование проекта, но фанатам стоит ожидать анонса не раньше весны 2025 года — после выхода Assassin’s Creed Shadows, релиз которого перенесён на март.
полноценный ремейк облы на пятом унриле это теперь "правдоподобные сведения". ахахахаха
А нужен ли этой игре ремейк? 🤔
Одна из любимых частей, надеюсь, что из эдварда не сделают негра-трансвистита, я этого дерьма не переживу.
И не менее надеюсь что они не сделают рпг-помойку, как в последних играх
главное чтоб убрали слежку и была более углубленная прокачка корабля
Чтобы субмарина к концу игры получилась
Не линкор Виктори
Атомная)))
мечта
Убогие стелс миссии со слежкой уберут?
дали бы возможность взять себе линкор, было бы шикарно, а лучше сделать из нее корсаров, там почти всё есть для этого
Пока что всё идет к тому, что в этом году произойдет "перезапуск" самой Ubisoft. Так что говорить о выпуске каких-то игр этой компанией преждевременно.
Впервые норм новость от юби
А может не надо? Если улучшения будут на уровне текущих игр юбисофт, то я уже как-то переживать начинаю
У них денег ещё есть ?
проэкт уже давно - был на разработке
Походу этот год Ubisoft заберет влегкую
Главное поближе к ГТА релиз поставить. Для уверенности.
Так ГТа не будет в этом году, в лучшем случае через года 2
ну через 2 года на ПК, на этом консоли только (если не перенесут)
В этом году выйдет версия для консолей (если переноса не будет). Год только начался
Серия Ассасин уже умерла!!!!!!!!!!!!!!!!!!Последняя интересная часть была Вальгалла.