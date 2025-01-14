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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 115 оценок

СМИ: В ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag ожидаются серьёзные геймплейные улучшения, а релиз намечен на ноябрь

Gutsz
Новости

Журналисты портала MP1ST поделились новыми подробностями о ремейке культовой Assassin’s Creed 4: Black Flag. Согласно их источникам, проект находится в разработке, и это будет не просто визуальное обновление, а полноценный пересмотр оригинальной игры с внедрением новых механик.

Как сообщается, ремейк строится на обновлённом движке Anvil, который используется во всех современных частях серии. Среди упомянутых улучшений:

  • Новые системы геймплея. Разработчики делают акцент на обновлении боевой механики и взаимодействии с дикой природой.
  • Расширенные экосистемы. Игроки смогут глубже взаимодействовать с миром, который обещают сделать более насыщенным и живым.
  • Графическое обновление. Несмотря на упор на геймплейные новшества, ремейк также будет соответствовать современным стандартам графики.

Согласно источникам, релиз Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake намечен на ноябрь 2025 года.
Это информация совпадает и хорошо дополняет прошлые утечки, которые ходили вокруг проекта в прошлом году. Что интересно, MP1ST уже не первый раз делится интересными инсайдами. Ранее именно они раскрыли правдоподобные сведения о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion получил еще одно подтверждение и подробности улучшенного геймплея

На данный момент Ubisoft официально не подтвердила существование проекта, но фанатам стоит ожидать анонса не раньше весны 2025 года — после выхода Assassin’s Creed Shadows, релиз которого перенесён на март.

21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
пекабир
MP1ST уже не первый раз делится интересными инсайдами. Ранее именно они раскрыли правдоподобные сведения о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion.

полноценный ремейк облы на пятом унриле это теперь "правдоподобные сведения". ахахахаха

11
Никита Дроздоvv

А нужен ли этой игре ремейк? 🤔

11
Dust220

Одна из любимых частей, надеюсь, что из эдварда не сделают негра-трансвистита, я этого дерьма не переживу.
И не менее надеюсь что они не сделают рпг-помойку, как в последних играх

7
ivan41kds

главное чтоб убрали слежку и была более углубленная прокачка корабля

3
DanilManil

Чтобы субмарина к концу игры получилась

7
Nodas DanilManil

Не линкор Виктори

2
Green_EHO DanilManil

Атомная)))

3
Темный-Властелин

мечта

0
agula98

Убогие стелс миссии со слежкой уберут?

1
Темный-Властелин

дали бы возможность взять себе линкор, было бы шикарно, а лучше сделать из нее корсаров, там почти всё есть для этого

1
Никому ничего

Пока что всё идет к тому, что в этом году произойдет "перезапуск" самой Ubisoft. Так что говорить о выпуске каких-то игр этой компанией преждевременно.

0
Челодой моловек 94

Впервые норм новость от юби

0
Wlados3d

А может не надо? Если улучшения будут на уровне текущих игр юбисофт, то я уже как-то переживать начинаю

0
Max Rolens

У них денег ещё есть ?

0
jax baron

проэкт уже давно - был на разработке

0
Real Slim Shady

Походу этот год Ubisoft заберет влегкую

-2
Victor_von_Ion

Главное поближе к ГТА релиз поставить. Для уверенности.

2
Real Slim Shady Victor_von_Ion

Так ГТа не будет в этом году, в лучшем случае через года 2

0
Zick211 Real Slim Shady

ну через 2 года на ПК, на этом консоли только (если не перенесут)

0
K0t Felix Real Slim Shady

В этом году выйдет версия для консолей (если переноса не будет). Год только начался

0
PartisanTravis

Серия Ассасин уже умерла!!!!!!!!!!!!!!!!!!Последняя интересная часть была Вальгалла.

-4