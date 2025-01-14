СМИ: В ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag ожидаются серьёзные геймплейные улучшения, а релиз намечен на ноябрь

Журналисты портала MP1ST поделились новыми подробностями о ремейке культовой Assassin’s Creed 4: Black Flag. Согласно их источникам, проект находится в разработке, и это будет не просто визуальное обновление, а полноценный пересмотр оригинальной игры с внедрением новых механик.

Как сообщается, ремейк строится на обновлённом движке Anvil, который используется во всех современных частях серии. Среди упомянутых улучшений:

Новые системы геймплея. Разработчики делают акцент на обновлении боевой механики и взаимодействии с дикой природой.

Разработчики делают акцент на обновлении боевой механики и взаимодействии с дикой природой. Расширенные экосистемы. Игроки смогут глубже взаимодействовать с миром, который обещают сделать более насыщенным и живым.

Игроки смогут глубже взаимодействовать с миром, который обещают сделать более насыщенным и живым. Графическое обновление. Несмотря на упор на геймплейные новшества, ремейк также будет соответствовать современным стандартам графики.

Согласно источникам, релиз Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake намечен на ноябрь 2025 года.

Это информация совпадает и хорошо дополняет прошлые утечки, которые ходили вокруг проекта в прошлом году. Что интересно, MP1ST уже не первый раз делится интересными инсайдами. Ранее именно они раскрыли правдоподобные сведения о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion.

На данный момент Ubisoft официально не подтвердила существование проекта, но фанатам стоит ожидать анонса не раньше весны 2025 года — после выхода Assassin’s Creed Shadows, релиз которого перенесён на март.