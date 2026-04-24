Согласно инсайдерам, ремейк Black Flag все-таки выйдет на Switch 2, но с небольшим опозданием

На текущей неделе состоялся анонс Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, однако Nintendo оказалась единственной крупной платформой, оставшейся за бортом презентации. На данный момент обновленная версия заявлена исключительно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а ее релиз намечен на 9 июля 2026 года.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения для Switch 2, инсайдеры призывают фанатов не терять надежды. В частности, Nash Weedle утверждает, что гибридная система японского гиганта получит свою версию ремейка, но это произойдет спустя некоторое время после основного выхода игры на других устройствах.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Ubisoft, порт Black Flag на Switch 2 выглядит логичным шагом. Учитывая успешный запуск Assassin’s Creed Shadows в декабре 2025 года, релиз классической части на новой консоли Nintendo — лишь вопрос времени.