Согласно утечке, Assassin's Creed Black Flag Resynced предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии

Сегодня произошла неожиданная утечка данных из индонизийского рейтингового агентства. Стали известны подробности некоторых грядущих игр, в том числе всё ещё официально неанонсированного ремейка Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.

Согласно представленным данным, Resynced не ограничится простым ремастером: игра предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии, расширяющие историю оригинала. При этом разработчики обещают сохранить дух и атмосферу Black Flag, за которые её полюбили миллионы игроков. Проект получил возрастной рейтинг 18+, что указывает на сохранение взрослой тематики — включая насилие и другие характерные элементы серии.

Сюжет вновь сосредоточится на харизматичном пирате и ассасине Эдварде Кенуэе, который отправится покорять Карибы XVIII века. Игроков ждут знакомые элементы оригинала — морские сражения, исследование островов и паркур в городах — но с современной графикой и обновлёнными механиками.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидается в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.