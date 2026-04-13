Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 033 оценки

Согласно утечке, Assassin's Creed Black Flag Resynced предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии

monk70 monk70

Сегодня произошла неожиданная утечка данных из индонизийского рейтингового агентства. Стали известны подробности некоторых грядущих игр, в том числе всё ещё официально неанонсированного ремейка Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.

Согласно представленным данным, Resynced не ограничится простым ремастером: игра предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии, расширяющие историю оригинала. При этом разработчики обещают сохранить дух и атмосферу Black Flag, за которые её полюбили миллионы игроков. Проект получил возрастной рейтинг 18+, что указывает на сохранение взрослой тематики — включая насилие и другие характерные элементы серии.

Сюжет вновь сосредоточится на харизматичном пирате и ассасине Эдварде Кенуэе, который отправится покорять Карибы XVIII века. Игроков ждут знакомые элементы оригинала — морские сражения, исследование островов и паркур в городах — но с современной графикой и обновлёнными механиками.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидается в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

12
Комментарии:  12
Mr.Giga
Resynced не ограничится простым ремастером: игра предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии

Сделают дополнительную ГГху бабу с моментальной сменой пола как в Вальгалле и дополнительные квесты по совращению персонажей своего пола. Все в лучших левых традициях Ubisoft

kedmaker
новых персонажей
MNM 777
Дрессировка гусей
Resynced не ограничится простым ремастером

Так ремастер или ремейк?! Определитесь там уже 🤬

Alkatraz7N7

Лебяжью стать добавят? Если нет, то даже не будите.

