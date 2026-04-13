Согласно утечке, Assassin's Creed Black Flag Resynced предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии

Сегодня произошла неожиданная утечка данных из индонизийского рейтингового агентства. Стали известны подробности некоторых грядущих игр, в том числе всё ещё официально неанонсированного ремейка Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.
Согласно представленным данным, Resynced не ограничится простым ремастером: игра предложит новых персонажей и дополнительные сюжетные линии, расширяющие историю оригинала. При этом разработчики обещают сохранить дух и атмосферу Black Flag, за которые её полюбили миллионы игроков. Проект получил возрастной рейтинг 18+, что указывает на сохранение взрослой тематики — включая насилие и другие характерные элементы серии.
Сюжет вновь сосредоточится на харизматичном пирате и ассасине Эдварде Кенуэе, который отправится покорять Карибы XVIII века. Игроков ждут знакомые элементы оригинала — морские сражения, исследование островов и паркур в городах — но с современной графикой и обновлёнными механиками.
Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидается в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Сделают дополнительную ГГху бабу с моментальной сменой пола как в Вальгалле и дополнительные квесты по совращению персонажей своего пола. Все в лучших левых традициях Ubisoft
Так ремастер или ремейк?! Определитесь там уже 🤬
Лебяжью стать добавят? Если нет, то даже не будите.