ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 871 оценка

Сообщается, что хакеры украли у Ubisoft данные по ремейку Assassin's Creed Black Flag и Assassin's Creed Hexe

monk70 monk70

Как недавно сообщалось, компания Ubisoft может оказаться в серьёзных затруднениях после предполагаемого нарушения безопасности, в результате которого хакеры получили доступ к почти 900 ГБ внутренних данных компании.

Согласно новым неофициальным сообщениям, украденные материалы включают исходный код, инструменты разработки и проектную документацию как для старых, так и для будущих игр, в том числе новой части, Assassin's Creed Hexe, и ремейка Assassin's Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.

Считается, что атака связана с уязвимостью безопасности MongoDB, известной как MongoBleed, которая, предположительно, позволила хакерам беспрепятственно перемещаться по внутренней сети Ubisoft в течение примерно 48 часов. Интересно, что, по сообщениям, Crytek также могла стать жертвой этого инцидента. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к данным не только самих игр, но и платформы Uplay, что ставит под сомнение безопасность всей сетевой инфраструктуры разработчика.

Вся эта история в настоящее время основана на предположениях, распространяемых в социальных сетях, и требует проверки независимыми экспертами по кибербезопасности.

29
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
kotasha

Зато ставят денуву и VMProtect DRM, в паре со свим клиентом 3 дрм в каждую игру, но себя защитить не смогли ай-ай-ай.

9
Phandle

Очередной хитроумный (нет), пиар ход)создают шумиху вокруг себя.Где то это уже было)

6
Egik81

Не знаю я уже давно говорил, что эта часть ассасинов не стоит сбрасывать со счетов. Несмотря на всю её специфичность касательно остальных игр серии. Про неё вспомнят, когда надо будет народу показать что-то необычное снова. Чтобы не было криков, а это уже было.

4
KPAHbl4

помню первый отсосин за месяц до релиза уже был на рынке на точке обмена дисков. но тогда это был прям праздник - шикарный графон, большие красивые локации, афигенный паркур и боёвка, прикольный стелс, интересный сюжет, полная ру локализация (но жители разных стран не важные для сюжета говорили на своих языках что тоже было круто). игру ругали за однообразные допквесты но на то время игра всё равно была шик. не то что сейчас унылые отсосины. да и вообще с каждым годом всё меньше игр вау эффект вызывают(( ну не экспедиция 33 точно))

3
ChromeDisaster

Вот только сейчас эти "унылые" ассасины приносят доход больше, чем все прежние вместе взятые. Серию наконец начали развивать, а подобные челы недовольны

1
KPAHbl4 ChromeDisaster

такой огромный доход что пришлось под китайцев лечь и акции на историческом минимуме)))

1
tvorog8088

Как будто там что то интересное может быть, это как воровать то что и так на помойке валяется)))

2
Carissa7517

Так а че они там нарыли, будут подробности?

2
Gowras

Весело у юбиков. Что ни деть-то очередное обсиралово.

2
ДЕНИСКА_омск

899гб голых фоток и извинений Гиймо 1гб пердежа в лица сотрудникам Юбейсофт... откуда там возьмутся Ососины

1
SilkySarge

Интересно зачем это делается, чтобы шантажировать и вымогать деньги или просто нанести вред? Если это делается для того чтобы играть в недоделки как было с Росомахой и человеком пауком 2 то это тупорылая затея.

Igor Konuh

ну юбисофт поставить защиту мощьнее

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ