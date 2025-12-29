Сообщается, что хакеры украли у Ubisoft данные по ремейку Assassin's Creed Black Flag и Assassin's Creed Hexe

Как недавно сообщалось, компания Ubisoft может оказаться в серьёзных затруднениях после предполагаемого нарушения безопасности, в результате которого хакеры получили доступ к почти 900 ГБ внутренних данных компании.

Согласно новым неофициальным сообщениям, украденные материалы включают исходный код, инструменты разработки и проектную документацию как для старых, так и для будущих игр, в том числе новой части, Assassin's Creed Hexe, и ремейка Assassin's Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.

Считается, что атака связана с уязвимостью безопасности MongoDB, известной как MongoBleed, которая, предположительно, позволила хакерам беспрепятственно перемещаться по внутренней сети Ubisoft в течение примерно 48 часов. Интересно, что, по сообщениям, Crytek также могла стать жертвой этого инцидента. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к данным не только самих игр, но и платформы Uplay, что ставит под сомнение безопасность всей сетевой инфраструктуры разработчика.

Вся эта история в настоящее время основана на предположениях, распространяемых в социальных сетях, и требует проверки независимыми экспертами по кибербезопасности.