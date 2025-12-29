Сообщается, что хакеры украли у Ubisoft данные по ремейку Assassin's Creed Black Flag и Assassin's Creed Hexe

Как недавно сообщалось, компания Ubisoft может оказаться в серьёзных затруднениях после предполагаемого нарушения безопасности, в результате которого хакеры получили доступ к почти 900 ГБ внутренних данных компании.
Согласно новым неофициальным сообщениям, украденные материалы включают исходный код, инструменты разработки и проектную документацию как для старых, так и для будущих игр, в том числе новой части, Assassin's Creed Hexe, и ремейка Assassin's Creed Black Flag с подзаголовком Resynced.
Считается, что атака связана с уязвимостью безопасности MongoDB, известной как MongoBleed, которая, предположительно, позволила хакерам беспрепятственно перемещаться по внутренней сети Ubisoft в течение примерно 48 часов. Интересно, что, по сообщениям, Crytek также могла стать жертвой этого инцидента. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к данным не только самих игр, но и платформы Uplay, что ставит под сомнение безопасность всей сетевой инфраструктуры разработчика.
Вся эта история в настоящее время основана на предположениях, распространяемых в социальных сетях, и требует проверки независимыми экспертами по кибербезопасности.
Зато ставят денуву и VMProtect DRM, в паре со свим клиентом 3 дрм в каждую игру, но себя защитить не смогли ай-ай-ай.
Очередной хитроумный (нет), пиар ход)создают шумиху вокруг себя.Где то это уже было)
Не знаю я уже давно говорил, что эта часть ассасинов не стоит сбрасывать со счетов. Несмотря на всю её специфичность касательно остальных игр серии. Про неё вспомнят, когда надо будет народу показать что-то необычное снова. Чтобы не было криков, а это уже было.
помню первый отсосин за месяц до релиза уже был на рынке на точке обмена дисков. но тогда это был прям праздник - шикарный графон, большие красивые локации, афигенный паркур и боёвка, прикольный стелс, интересный сюжет, полная ру локализация (но жители разных стран не важные для сюжета говорили на своих языках что тоже было круто). игру ругали за однообразные допквесты но на то время игра всё равно была шик. не то что сейчас унылые отсосины. да и вообще с каждым годом всё меньше игр вау эффект вызывают(( ну не экспедиция 33 точно))
Вот только сейчас эти "унылые" ассасины приносят доход больше, чем все прежние вместе взятые. Серию наконец начали развивать, а подобные челы недовольны
такой огромный доход что пришлось под китайцев лечь и акции на историческом минимуме)))
Как будто там что то интересное может быть, это как воровать то что и так на помойке валяется)))
Так а че они там нарыли, будут подробности?
Весело у юбиков. Что ни деть-то очередное обсиралово.
899гб голых фоток и извинений Гиймо 1гб пердежа в лица сотрудникам Юбейсофт... откуда там возьмутся Ососины
Интересно зачем это делается, чтобы шантажировать и вымогать деньги или просто нанести вред? Если это делается для того чтобы играть в недоделки как было с Росомахой и человеком пауком 2 то это тупорылая затея.
