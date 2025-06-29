Сообщение в социальных сетях предполагает, что ремейк Assassin's Creed 4 уже не за горами

Assassin’s Creed 4 была горячей темой для обсуждения в течение почти двух лет. В отчёте за 2023 год изначально упоминались планы по ремейку игры, и позже Ubisoft подтвердила, что действительно планирует перевыпустить игры Assassin’s Creed.

Хотя с тех пор не было никаких серьёзных подтверждений о ремейке, потенциальные тизеры от Ubisoft указывали на возвращение этой любимой игры. Недавно в социальных сетях появился ещё один интересный тизер.

Как сообщается в Twitter, Рик Бур из RBF Productions поделился изображениями реквизита и предметов для косплея из Assassin's Creed 4 Black Flag. Хотя игра по-прежнему любима по сей день, было бы странно, если бы компания внезапно уделила столько внимания такой старой игре. Такое развитие событий заставило многих поверить, что публикация в социальных сетях — это тизер грядущих событий.

Ubisoft, похоже, сотрудничает с RBF Productions для создания реквизита и костюмов. Они могут быть использованы в потенциальном трейлере с живыми актёрами для ремейка Assassin’s Creed 4, поскольку игровой гигант, как известно, использовал рекламные материалы с живыми актёрами для своих игр в прошлом. Хотя на данный момент ничего не подтверждено, надёжные источники информации полагают, что анонс ремейка ближе, чем когда-либо.

Ubisoft также пропустила свою ежегодную презентацию в этом году Ubisoft Forward, поэтому компания, похоже, приберегает свои объявления для другого мероприятия. Следующая большая игровая презентация должна начаться в августе, поэтому фанатам стоит следить за возможным появлением Assassin’s Creed 4 Remake на Gamescom Opening Night Live.