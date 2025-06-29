Сообщение в социальных сетях предполагает, что ремейк Assassin's Creed 4 уже не за горами

Assassin’s Creed 4 была горячей темой для обсуждения в течение почти двух лет. В отчёте за 2023 год изначально упоминались планы по ремейку игры, и позже Ubisoft подтвердила, что действительно планирует перевыпустить игры Assassin’s Creed.
Хотя с тех пор не было никаких серьёзных подтверждений о ремейке, потенциальные тизеры от Ubisoft указывали на возвращение этой любимой игры. Недавно в социальных сетях появился ещё один интересный тизер.
Как сообщается в Twitter, Рик Бур из RBF Productions поделился изображениями реквизита и предметов для косплея из Assassin's Creed 4 Black Flag. Хотя игра по-прежнему любима по сей день, было бы странно, если бы компания внезапно уделила столько внимания такой старой игре. Такое развитие событий заставило многих поверить, что публикация в социальных сетях — это тизер грядущих событий.
Ubisoft, похоже, сотрудничает с RBF Productions для создания реквизита и костюмов. Они могут быть использованы в потенциальном трейлере с живыми актёрами для ремейка Assassin’s Creed 4, поскольку игровой гигант, как известно, использовал рекламные материалы с живыми актёрами для своих игр в прошлом. Хотя на данный момент ничего не подтверждено, надёжные источники информации полагают, что анонс ремейка ближе, чем когда-либо.
Ubisoft также пропустила свою ежегодную презентацию в этом году Ubisoft Forward, поэтому компания, похоже, приберегает свои объявления для другого мероприятия. Следующая большая игровая презентация должна начаться в августе, поэтому фанатам стоит следить за возможным появлением Assassin’s Creed 4 Remake на Gamescom Opening Night Live.
Было бы неплохо перевыпустить первые части в которые я не играл
но все олды их очень хвалят
Ремейк !? Юбики ремейк то потянут !? Ой не верится.
Странный выбор. Наверное... Хотя, может они хотят обновить игры не по хронологии выхода игр, а по хронологии истории ассассинов? Но что тогда с историей Дезмонда? Его просто выпилят из серии? Ведь раньше это была его история, которую Black Fag и заканчивает.
Или это они хотят материалы Skull and Bones использовать? Или это обкатка технологий? Капец странно.
Даёшь во всех старых частях rtx лучики, FG, анлок фпс🙏🍻 // Nvidia Power
🖕 // Vengel Bryde
Иди туда откуда вылезло // Vengel Bryde
Наконец пройду её. А то оригинальную остановился на середине