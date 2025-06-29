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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 538 оценок

Сообщение в социальных сетях предполагает, что ремейк Assassin's Creed 4 уже не за горами

monk70 monk70

Assassin’s Creed 4 была горячей темой для обсуждения в течение почти двух лет. В отчёте за 2023 год изначально упоминались планы по ремейку игры, и позже Ubisoft подтвердила, что действительно планирует перевыпустить игры Assassin’s Creed.

Хотя с тех пор не было никаких серьёзных подтверждений о ремейке, потенциальные тизеры от Ubisoft указывали на возвращение этой любимой игры. Недавно в социальных сетях появился ещё один интересный тизер.

Как сообщается в Twitter, Рик Бур из RBF Productions поделился изображениями реквизита и предметов для косплея из Assassin's Creed 4 Black Flag. Хотя игра по-прежнему любима по сей день, было бы странно, если бы компания внезапно уделила столько внимания такой старой игре. Такое развитие событий заставило многих поверить, что публикация в социальных сетях — это тизер грядущих событий.

Ubisoft, похоже, сотрудничает с RBF Productions для создания реквизита и костюмов. Они могут быть использованы в потенциальном трейлере с живыми актёрами для ремейка Assassin’s Creed 4, поскольку игровой гигант, как известно, использовал рекламные материалы с живыми актёрами для своих игр в прошлом. Хотя на данный момент ничего не подтверждено, надёжные источники информации полагают, что анонс ремейка ближе, чем когда-либо.

Ubisoft также пропустила свою ежегодную презентацию в этом году Ubisoft Forward, поэтому компания, похоже, приберегает свои объявления для другого мероприятия. Следующая большая игровая презентация должна начаться в августе, поэтому фанатам стоит следить за возможным появлением Assassin’s Creed 4 Remake на Gamescom Opening Night Live.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Было бы неплохо перевыпустить первые части в которые я не играл

но все олды их очень хвалят

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HoganHog

Ремейк !? Юбики ремейк то потянут !? Ой не верится.

Assassin's Creed 4: Black Flag "Пиратские-карабельные песни с текстами! (Все 35)"
Hloort

Странный выбор. Наверное... Хотя, может они хотят обновить игры не по хронологии выхода игр, а по хронологии истории ассассинов? Но что тогда с историей Дезмонда? Его просто выпилят из серии? Ведь раньше это была его история, которую Black Fag и заканчивает.

Или это они хотят материалы Skull and Bones использовать? Или это обкатка технологий? Капец странно.

Пользователь ВКонтакте

Даёшь во всех старых частях rtx лучики, FG, анлок фпс🙏🍻 // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

🖕 // Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте

Иди туда откуда вылезло // Vengel Bryde

MaxBlacksmith

Наконец пройду её. А то оригинальную остановился на середине