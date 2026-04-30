Современное погружение в карибских водах: Подробности HUD и геймплея Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced

Ubisoft продолжает раскрывать детали амбициозного ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag, который, судя по всему, станет не просто косметическим обновлением, а серьезной переработкой геймплея. Новая информация, просочившаяся из сообщества моддеров и подтвержденная источниками, проливает свет на систему HUD и боевые механики.

Главные особенности «современного погружения»:

Полностью модульный HUD: Разработчики обещают беспрецедентную свободу настройки интерфейса. Вы сможете отключить абсолютно каждый элемент - от эффектов (VFX) и полосок здоровья до индикаторов врагов. Доступны как полные пресеты (от стандартного до полного отключения), так и индивидуальная настройка каждого параметра.

Новая глубина боя: В игру вводят механику «Защиты». Теперь для успешных добиваний потребуется не только парировать атаки, но и «пробивать» защиту противника, нарушая его стойку. В HUD-less режиме за этим придется следить по косвенным признакам: например, когда у врага упадет шляпа.

Прощайте, RPG-элементы: Разработчики подтвердили, что уровней, очков снаряжения и искусственных «ворот прогрессии» в игре не будет. Это возвращает к корням первой части, где основной упор был на навыках игрока, а не на цифрах.

Контекстный интерфейс: Элементы HUD будут появляться только тогда, когда они действительно нужны. Это означает, что во время плавания по океану ваш экран будет максимально чистым, позволяя насладиться видами.

Глубокая кастомизация: Помимо отключения элементов HUD, можно будет индивидуально настраивать множество других параметров - эффекты крови, визуальные эффекты, индикаторы целей и врагов.

Судя по всему, Ubisoft стремится сделать Black Flag Resynced максимально гибкой игрой, способной угодить как любителям хардкорного погружения, так и тем, кто предпочитает более традиционный интерфейс.