Создатели Assassin's Creed Black Flag Resynced объяснили разницу между ремейком и ремастером

В начале этого месяца журналистам довелось поиграть в предстоящий ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag на мероприятии, организованном Ubisoft в Сан-Франциско. Там они смогли пообщаться с креативным директором Black Flag Resynced Полом Фу, игровым директором Ричардом Найтом и архитектором движка Anvil Николасом Лопесом. Среди прочего их также попросили поделиться своим мнением по вопросу, который до сих пор обсуждается в интернете: в чём разница между ремейком и ремастером?

В разговоре с Лопесом и Фу они оба уточнили, что Black Flag Resynced — это совершенно новая игра, не содержащая кода из оригинальной Black Flag 2013 года. Вместо этого, этот новый, великолепно выглядящий ремейк создан на основе той же версии движка Anvil от Ubisoft, который использовался в Assassin’s Creed Shadows 2025 года. В результате, грядущий ремейк обладает всеми преимуществами, которые можно ожидать от современного, продвинутого, AAA-движка для видеоигр с открытым миром. Но Фу считает, что ремейк требует большего, чем просто улучшение внешнего вида старой игры.

Для меня определение ремейка — это не просто графическая переработка, а переработка системы, или, скорее, расширение, и новый контент. Поэтому, на мой взгляд, хороший ремейк должен содержать новый контент, новые системы, которые расширяют основные, и именно к этому мы стремимся в Resynced.

Лопес поделился своими мыслями по поводу вопроса о том, что лучше — ремастер или ремейк, добавив:

Обычно я вижу ремастер как просто, знаете, перекомбинацию кода для новой консоли, более высокое разрешение, возможно, апскейлеры, DLSS и тому подобное, но в основном это те же самые ресурсы. Возможно, мы делаем несколько текстур в HD, но Resynced — это не это. Это полноценный ремейк.

Между тем, Найт хотел подчеркнуть, что, по его мнению, ремейк должен быть чем-то большим, чем просто улучшенная и более удобная версия старой игры. Игра должна на равных конкурировать с другими недавними блокбастерами, как визуально, так и с точки зрения игрового процесса.

Я рассматриваю это так: ремастер — это когда вы берёте оригинальную игру и делаете всё возможное, чтобы она выглядела хорошо и добавляла современные функции.



Но ремейк — это когда ты возвращаешься к истокам и начинаешь всё перестраивать. В случае с Black Flag Resynced для нас было крайне важно не просто взять старую игру, переупаковать её и немного улучшить, а сделать так, чтобы она ощущалась как новая игра серии Assassin’s Creed. Чтобы она ощущалась как современная игра. Возможно, вы никогда о ней раньше не слышали, поиграете сегодня, и почувствуете: «О, ну, это вполне логично для совершенно новой игры Assassin’s Creed». Так что, знаете, это переделка моделей, кат-сцен и всего остального, но также добавление тех вещей, которые игроки ожидают от новой игры Assassin’s Creed сегодня.

Найта также спросили, планировалось ли с самого начала переиздать Black Flag, а не просто сделать ремастер или портировать игру, он подтвердил, что Resynced «всегда был ремейком» с момента начала разработки в 2023 году.

Что, если бы мы взяли опыт Black Flag и добавили современные технологии и некоторые функции, которые можно увидеть в таких играх, как Assassin’s Creed Shadows и Mirage? Какая игра получилась бы в итоге? Но отчасти мы называем её Resynced именно потому, что это идея немного помечтать, добавить улучшения, которые повысят удобство игры, внести необходимые изменения и сделать её следующей игрой Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 9 июля.