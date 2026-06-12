Создатели Black Flag Resynced подробнее рассказали про отличия от оригинала

Команда разработчиков Assassin's Creed: Black Flag Resynced представила множество новых функций, которые понравятся давним поклонникам, обещая расширенный и обновлённый игровой процесс.

Новый подробный обзор Assassin's Creed: Black Flag Resynced от Ubisoft показывает, как оригинальная игра была расширена и улучшена, чтобы предложить игрокам более насыщенный и современный опыт. Команда работала над множеством направлений, от новых миссий до обновлённой планировки, сохраняя при этом дух оригинала.

Одним из наиболее значительных нововведений является новая заключительная глава «Мир без золота», которая включает восемь дополнительных миссий, расширяющих историю Чёрной Бороды. Это позволит игрокам глубже погрузиться в судьбу одного из самых любимых персонажей игры.

Офицеры «Галки» также получили новые задания. Помимо Адевале, теперь можно завербовать Люси, пленницу на военном корабле, и Падре, верующего человека с непростым прошлым в Пунта-дель-Караколь. Последний офицер, Тобиас «Мертвец» Смит, станет доступен через цепочку заданий «Мир без золота». Выполнение этих миссий не только раскроет их истории, но и откроет бонусы для «Галки».

Побочные задания были дополнены новыми приключениями, связанными с Чёрной Бородой и Стэдом Боннетом. Студия разработки отметила, что возвращение в Карибский бассейн предоставило возможность «решить некоторые нерешённые проблемы из оригинальной игры», обеспечив «достойное прощание» со многими персонажами.

Кроме того, будут доступны четыре дополнительных «разлома Анимуса», связанных с ключевыми персонажами, такими как Эдвард, Черная Борода и Джеймс Кидд, которые раскроют дополнительные подробности.

Структура миссий и дизайн уровней были существенно переработаны. Команда разработчиков объяснила, что каждый квест был «создан с нуля», при этом команда анализировала оригинал, чтобы определить, как их улучшить. Это привело к значительным изменениям, как большим, так и малым, чтобы сделать передвижение и исследование более интуитивными и соответствующими новой механике паркура. Города и локации сохранили свою структуру, но детали были переработаны.

Некоторые задачи, такие как слежка, были заменены расследованиями или новыми заданиями на скрытность, чтобы увеличить разнообразие и лучше соответствовать сюжету. Даже миссии по устранению целей были расширены за счёт дополнительных задач и секретов, которые углубляются в предысторию целей, например, возможность найти скрытую комнату, подслушивая разговоры солдат.

Ещё одно важное изменение — доступ к крюку-кошке, который теперь доступен в 3-й последовательности, предлагая больше возможностей в бою и скрытности на ранних этапах игры.

Миссии по слежке были переработаны. В Resynced провал миссии по слежке или подслушиванию больше не будет приводить к рассинхронизации и перезапуску. Вместо этого задача будет адаптироваться, требуя от игрока вступить в бой, чтобы забрать записку, преследовать цель или провести расследование в другом месте, что предлагает гораздо большую свободу действий.

Также были обновлены охота на тамплиеров, контракты на убийства и морские контракты. Охота на тамплиеров была переработана с учётом современных изменений в паркуре и сюжете, при этом сохранив прежние награды. Контракты на убийства были более равномерно распределены, перебалансированы и улучшены различными способами. Награды за морские и рейдовые контракты теперь будут включать новые предметы.

Очень удобная новая функция — «Пропуск времени», которая позволяет переключаться между днём ​​и ночью (и наоборот), удерживая кнопку вне боя. Это дает вам больший контроль вне миссий.

Убежище Эдварда в Грейт-Инагуа превратилось в оживлённый, развивающийся центр. Деревню под особняком можно разблокировать и улучшать зданиями, которые не только меняют ее внешний вид, но и предоставляют множество преимуществ. К ним относятся: универсальный магазин с редким оружием и одеждой, таверна с мини-играми, портовый мастер для улучшения «Галки», бордель с преимуществами для Эдварда и команды, костер для вербовки пиратов, а также новая рыболовная пристань и торговец сокровищами, которые увеличивают пассивный доход и предлагают эксклюзивные предметы. Эти инвестиции не только приносят функциональные преимущества, но и делают деревню более оживлённой и многолюдной.

Возвращаются такие персонажи, как Майло ван дер Граафф, предлагающие морские и заказные убийства. Его предыстория была расширена, чтобы дать игрокам больше информации о нём. Новый персонаж, Бернард Вудхаус, дворецкий особняка, представит новые квесты по сбору реликвий и произведений искусства, раскрывающие секреты его жизни и тайны особняка.

«Игроки» теперь предлагают больше уникальных наград и сокровищ, включая специальные амулеты и ключи Анимуса, которые открывают доступ к одежде, оружию и украшениям для кораблей.

Наконец, Resynced представляет настраиваемые параметры сложности. Четыре аспекта можно регулировать отдельно: бой, морские сражения, скрытность и активности. Каждый имеет три уровня: «Прощающий» (для игроков, ориентированных на сюжет), «Интенсивный» (сложность по умолчанию, аналогичная оригиналу) и «Сложный» (для более серьёзного испытания). Эти настройки можно изменить в любое время, и они повлияют на различные аспекты игрового процесса, от частоты атак врагов до дальности обнаружения скрытности, от урона, наносимого «Галкой», до сложности морских существ при погружении.