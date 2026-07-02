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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 218 оценок

Стало известно точное время предзагрузки и релиза Assassin's Creed: Black Flag Resynced

monk70 monk70

Assassin's Creed Black Flag Resynced уже почти готова к запуску, и последнее, чего вы хотите в день релиза, — это смотреть на полосу прогресса загрузки, пока все остальные уже уже наслаждаются обновлённым приключением Эдварда Кенуэя.

Ubisoft подготовила удобную инфографику, где указала точное время начала предазагрузки и релиза на всех платформах. Игроки Xbox Series X|S уже могут предварительно загрузить игру. Игра доступна для предзагрузки на Xbox с конца июня, подтверждённый размер составляет 64,13 ГБ. Предварительная загрузка на PS5 откроется 7 июля в полночь по местному времени. Обладатели ПК-версий могут начать предзагрузку в 17:00 МСК 7 июля.

С релизом ситуация такая же. Игроки на консолях PS5 и Xbox Series X|S смогут начать играть 9 июля в полночь по местному времени, игрокам на ПК (Steam и Ubisoft Connect) придётся подождать до 17:00 МСК.

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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
ПтирЯ

Другой вопрос интересует - когда взломают? Войс, не подведи :)

3
Шрек vs Clair Obser 33

Для нас есть только одно время - время, когда выходит взлом!

3
Пользователь ВКонтакте

без русской озвучки... ну тогда эту игру про пиратов мы спиратим. там наши ребята качественный дубляж завезут. да и один фиг, лягушатники сами не хотят наши "кровавые" деньги. // Victor Upgrade

2
Кей Овальд

Плюс год на допил, понятное дело. Ну и на пиратку.

BADR007

Ждем взлома =)

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