Стало известно точное время предзагрузки и релиза Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced уже почти готова к запуску, и последнее, чего вы хотите в день релиза, — это смотреть на полосу прогресса загрузки, пока все остальные уже уже наслаждаются обновлённым приключением Эдварда Кенуэя.

Ubisoft подготовила удобную инфографику, где указала точное время начала предазагрузки и релиза на всех платформах. Игроки Xbox Series X|S уже могут предварительно загрузить игру. Игра доступна для предзагрузки на Xbox с конца июня, подтверждённый размер составляет 64,13 ГБ. Предварительная загрузка на PS5 откроется 7 июля в полночь по местному времени. Обладатели ПК-версий могут начать предзагрузку в 17:00 МСК 7 июля.

С релизом ситуация такая же. Игроки на консолях PS5 и Xbox Series X|S смогут начать играть 9 июля в полночь по местному времени, игрокам на ПК (Steam и Ubisoft Connect) придётся подождать до 17:00 МСК.