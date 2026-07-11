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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 265 оценок

Стартовые продажи Assassin's Creed: Black Flag Resynced оказались лучше, чем у Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Ubisoft объявила, что ремейк культового пиратского экшена Assassin's Creed: Black Flag Resynced разошёлся тиражом более 2 миллионов копий уже в первый день после выхода.

Assassin's Creed Black Flag Resynced стартовала с 2 миллионами проданных копий

Это лучше, чем стартовые продажи прошлой части серии - Assassin's Creed: Shadows. Для сравнения, аудитория Assassin's Creed: Shadows достигла отметки в 2 миллиона игроков лишь спустя несколько дней после релиза. При этом Ubisoft не раскрывала точные данные о продажах игры, и часть этой аудитории могла получить доступ к игре через подписочные сервисы или вторичные копии.

У Assassin's Creed: Black Flag Resynced, в свою очередь, Ubisoft назвала именно количество проданных копий - без всяких уловок с количеством игроков.

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9
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Destroited
8
stephenBROP

игры где главный герой белый мужик их покупают чаще

5
Denis Kyokushin
Стартовые продажи Assassin's Creed: Black Flag Resynced оказались лучше, чем у Assassin's Creed: Shadows

Ну, надо же.Удивительное рядом

4
chel95r

На фоне кала то конечно...но и эта игра серии одна из лучших

4
La ti krisa

Сравнили бУЙ с пальцем.

2
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