Стартовые продажи Assassin's Creed: Black Flag Resynced оказались лучше, чем у Assassin's Creed: Shadows

Вчера компания Ubisoft объявила, что ремейк культового пиратского экшена Assassin's Creed: Black Flag Resynced разошёлся тиражом более 2 миллионов копий уже в первый день после выхода.

Это лучше, чем стартовые продажи прошлой части серии - Assassin's Creed: Shadows. Для сравнения, аудитория Assassin's Creed: Shadows достигла отметки в 2 миллиона игроков лишь спустя несколько дней после релиза. При этом Ubisoft не раскрывала точные данные о продажах игры, и часть этой аудитории могла получить доступ к игре через подписочные сервисы или вторичные копии.

У Assassin's Creed: Black Flag Resynced, в свою очередь, Ubisoft назвала именно количество проданных копий - без всяких уловок с количеством игроков.