ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 063 оценки

Стоимость Assassin's Creed: Black Flag Resynced составит 60 долларов

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun поделился информацией о стоимости предстоящей Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Согласно его данным, стандартное издание игры будет стоить $59,99 в США, 59,99 евро в Европе и 49,99 фунтов в Великобритании. Это немного меньше чем стоимость последних игр от Ubisoft: к примеру Assassin's Creed: Shadows стоит $69,99. Коллекционное издание Assassin's Creed: Black Flag Resynced оценено в $199,99, 199,99 евро и 174,99 фунтов соответственно.

Публичный показ ремейка состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Предположительно игра выйдет 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Индустрия
24
Ваш комментарий
CrummyLorcan

хахахаахахахахахахааахаха максиму Гипер визор ну или чисты взлом от ВОЙС 38 но только ебанутый или ЛОХ полный сегодня покупает игры

25
Дрессировка гусей
14
Rostov_161

Стоимость игры от юбиков составит не более 0 рублей.

13
Господин Лидер Мур

надо брать! надо поддерживать юбиков, я тени купил и это куплю, юбики держитесь братья! через регион за 2-3к будет прайс на свой акк, главное что бы ремейк был топовый

13
malars0

на терренте бесплатно... за ту же игру с модами второй раз платить? протащить их под килем!

9
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ