Стоимость Assassin's Creed: Black Flag Resynced составит 60 долларов

Надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun поделился информацией о стоимости предстоящей Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Согласно его данным, стандартное издание игры будет стоить $59,99 в США, 59,99 евро в Европе и 49,99 фунтов в Великобритании. Это немного меньше чем стоимость последних игр от Ubisoft: к примеру Assassin's Creed: Shadows стоит $69,99. Коллекционное издание Assassin's Creed: Black Flag Resynced оценено в $199,99, 199,99 евро и 174,99 фунтов соответственно.

Публичный показ ремейка состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Предположительно игра выйдет 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.