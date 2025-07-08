Страница Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam указывает на появление новых функций для игры

В последние месяцы интернет пестрит слухами о возможном ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. Фанаты серии называют игру одной из лучших в истории франшизы, а инсайдеры активно подогревают интерес, намекая на скорый анонс. Однако сегодня поводом для новой волны обсуждений стала вовсе не утечка или заявление разработчиков, а неожиданное обновление официальной страницы игры в Steam.

Как отметил пользователь Twitter под ником The Hidden One, на странице Black Flag в магазине были добавлены категории с функциями, которых не было в оригинальной версии 2013 года. Среди них:

Возможность вручную сохраняться в любой момент

Регулировка уровня сложности

Поддержка управления только мышью

Объёмный и стереозвук

Настраиваемые аудиопараметры

По словам автора, ни одна из этих опций не была доступна в оригинальной игре, а потому логично предположить, что они относятся к грядущей переработанной версии, которая, предположительно, уже разрабатывается. Интересно также, что подобные категории в Steam уже присутствуют на страницах всех игр серии Assassin’s Creed, выпущенных с 2014 года, но Black Flag до сих пор этого набора не имела — вплоть до сегодняшнего дня.

На этом фоне стоит вспомнить и недавнюю публикацию, где ещё один инсайдер подтвердил существование ремейка Black Flag, назвал студию, работающую над проектом, и примерные сроки выхода.

Если информация подтвердится, то анонс ремейка ожидается уже до конца лета, а полноценный релиз может состояться в 2026 году.