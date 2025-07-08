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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 564 оценки

Страница Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam указывает на появление новых функций для игры

Gutsz Gutsz

В последние месяцы интернет пестрит слухами о возможном ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. Фанаты серии называют игру одной из лучших в истории франшизы, а инсайдеры активно подогревают интерес, намекая на скорый анонс. Однако сегодня поводом для новой волны обсуждений стала вовсе не утечка или заявление разработчиков, а неожиданное обновление официальной страницы игры в Steam.

Как отметил пользователь Twitter под ником The Hidden One, на странице Black Flag в магазине были добавлены категории с функциями, которых не было в оригинальной версии 2013 года. Среди них:

  • Возможность вручную сохраняться в любой момент
  • Регулировка уровня сложности
  • Поддержка управления только мышью
  • Объёмный и стереозвук
  • Настраиваемые аудиопараметры

По словам автора, ни одна из этих опций не была доступна в оригинальной игре, а потому логично предположить, что они относятся к грядущей переработанной версии, которая, предположительно, уже разрабатывается. Интересно также, что подобные категории в Steam уже присутствуют на страницах всех игр серии Assassin’s Creed, выпущенных с 2014 года, но Black Flag до сих пор этого набора не имела — вплоть до сегодняшнего дня.

На этом фоне стоит вспомнить и недавнюю публикацию, где ещё один инсайдер подтвердил существование ремейка Black Flag, назвал студию, работающую над проектом, и примерные сроки выхода.

Еще один инсайдер подтверждает ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag - он рассказал кто делает игру и когда ждать релиз

Если информация подтвердится, то анонс ремейка ожидается уже до конца лета, а полноценный релиз может состояться в 2026 году.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
kotasha

Будет что та на уровне ленивого ремастера 3 части скорей всего.

6
X_O_MAX_O_X

Тогда нет смысла это покупать

serg pc

Игра и так выглядит норм, лучше бы ремейк трилогию про Эцио сделали бы, ну на это у них кишка тонка.

5
K0t Felix

Неумеют Убики в ремейки, а в ремастеры и подавно

1
Rorschach93

и первой части

hpi

Зачем? Она и так хорошо выглядит.

Rorschach93

ремейк блин, тупо патч готовят

1
Ваtоn

Только начал проходить сегодня в 7 раз😎

6
Jesse Faden

Так сильно зашла эта часть?)