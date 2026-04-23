Страница Black Flag Resynced появилась в Steam - заявлен русский язык в виде субтитров

После множества слухов, предположений и даже шутливого упоминания от самой Ubisoft в начале этой недели, компания официально представила Assassin's Creed: Black Flag Resynched; новый, созданный «с нуля» ремейк Assassin's Creed 4 2013 года.

Эта новая версия возвращает все, что вы знаете и любите в оригинальной Black Flag — с добавлением «текстур высокого разрешения», «улучшенного освещения», улучшенной боевой системы, чтобы сделать сражения «быстрее и плавнее», и многого другого.

Страница игры уже появилась в Steam. Ubisoft представил системные требования, а также указала русский язык в качестве одной из локализаций, но только в плане субтитров и перевода меню, без озвучки.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10, Windows 11

Процессор: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) / AMD Radeon RX5500XT (8GB) / Intel ARC A580 (8GB)

DirectX: версии 12

Место на диске: 65 ГБ

Рекомендованные: