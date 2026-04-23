Страница Black Flag Resynced появилась в Steam - заявлен русский язык в виде субтитров

После множества слухов, предположений и даже шутливого упоминания от самой Ubisoft в начале этой недели, компания официально представила Assassin's Creed: Black Flag Resynched; новый, созданный «с нуля» ремейк Assassin's Creed 4 2013 года.
Эта новая версия возвращает все, что вы знаете и любите в оригинальной Black Flag — с добавлением «текстур высокого разрешения», «улучшенного освещения», улучшенной боевой системы, чтобы сделать сражения «быстрее и плавнее», и многого другого.
Страница игры уже появилась в Steam. Ubisoft представил системные требования, а также указала русский язык в качестве одной из локализаций, но только в плане субтитров и перевода меню, без озвучки.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) / AMD Radeon RX5500XT (8GB) / Intel ARC A580 (8GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 65 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-10600K 4.1 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) / AMD Radeon RX6600XT (8GB) / Intel ARC B580 (12GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 65 ГБ
Юбики выдали хоть что-то хорошее за последнее десятилетие
Без русской озвучки в игры юбиков играть вообще не хочется
Нормально! Потом наши ребята озвучат!)))
Надеюсь из оригинала можно будет перекинуть русик
Да как так-то