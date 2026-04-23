ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 069 оценок

Страница Black Flag Resynced появилась в Steam - заявлен русский язык в виде субтитров

monk70 monk70

После множества слухов, предположений и даже шутливого упоминания от самой Ubisoft в начале этой недели, компания официально представила Assassin's Creed: Black Flag Resynched; новый, созданный «с нуля» ремейк Assassin's Creed 4 2013 года.

Эта новая версия возвращает все, что вы знаете и любите в оригинальной Black Flag — с добавлением «текстур высокого разрешения», «улучшенного освещения», улучшенной боевой системы, чтобы сделать сражения «быстрее и плавнее», и многого другого.

Страница игры уже появилась в Steam. Ubisoft представил системные требования, а также указала русский язык в качестве одной из локализаций, но только в плане субтитров и перевода меню, без озвучки.

Системные требования

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) / AMD Radeon RX5500XT (8GB) / Intel ARC A580 (8GB)
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 65 ГБ

Рекомендованные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-10600K 4.1 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) / AMD Radeon RX6600XT (8GB) / Intel ARC B580 (12GB)
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 65 ГБ
ПК
28
36
Ваш комментарий
Tommy451

Юбики выдали хоть что-то хорошее за последнее десятилетие

21
Kamishini1993

Без русской озвучки в игры юбиков играть вообще не хочется

21
FireLion1993

Нормально! Потом наши ребята озвучат!)))

9
selfreaver

Надеюсь из оригинала можно будет перекинуть русик

8
Jayne Cobb
а также указала русский язык в качестве одной из локализаций, но только в плане субтитров и перевода меню, без озвучки.

Да как так-то

7
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ